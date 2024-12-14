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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
14.12.2024 17:00 – FT 1 : 2
Ипсвич Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 декабря 2024, 20:30 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:43
66
0

Вулверхэмптон – Ипсвич Таун – 1:2. Вырвали победу на 90+4-й. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ

14 декабря 2024, 20:30 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:43
66
0
Вулверхэмптон – Ипсвич Таун – 1:2. Вырвали победу на 90+4-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Вулверхэмптон» и «Ипсвич Таун».

Игра проходила на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря

«Вулверхэмптон» – «Ипсвич Таун» – 1:2

Голы: Кунья, 72 – Доэрти, 15 (Автогол), Тейлор, 90+4

Видеообзор матча ожидается

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джек Тейлор (Ипсвич Таун).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
15’
ГОЛ ! Автогол забил Мэтт Доэрти (Вулверхэмптон).
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Вулверхэмптон Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Мэтт Доэрти
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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