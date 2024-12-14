14.12.2024 17:00 – FT 1 : 2
Англия14 декабря 2024, 20:30 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:43
66
0
Вулверхэмптон – Ипсвич Таун – 1:2. Вырвали победу на 90+4-й. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ
14 декабря 2024, 20:30 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:43
66
0
14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Вулверхэмптон» и «Ипсвич Таун».
Игра проходила на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря
«Вулверхэмптон» – «Ипсвич Таун» – 1:2
Голы: Кунья, 72 – Доэрти, 15 (Автогол), Тейлор, 90+4
Видеообзор матча ожидается
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джек Тейлор (Ипсвич Таун).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
15’
ГОЛ ! Автогол забил Мэтт Доэрти (Вулверхэмптон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 декабря 2024, 19:10 0
Поединок состоится 15 декабря 2024 года
Биатлон | 14 декабря 2024, 13:57 19
Александра Меркушина на 59-м месте
Хоккей | 13.12.2024, 21:21
Бокс | 14.12.2024, 02:31
Футбол | 13.12.2024, 20:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.12.2024, 08:36 4
13.12.2024, 07:50 1
12.12.2024, 20:04
12.12.2024, 19:29 4
14.12.2024, 07:50 2
12.12.2024, 20:24 7
12.12.2024, 18:25 7
Футбол