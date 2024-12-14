14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Вулверхэмптон» и «Ипсвич Таун».

Игра проходила на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

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АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря

«Вулверхэмптон» – «Ипсвич Таун» – 1:2

Голы: Кунья, 72 – Доэрти, 15 (Автогол), Тейлор, 90+4

Видеообзор матча ожидается