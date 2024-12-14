Ливерпуль – Фулхэм – 2:2. Хозяева чуть не проиграли. Видео голов и обзор

14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. «Фулхэм» открыл счёт на 11-й минуте, а на 17-й минуте Робертсон был удалён, оставив «Ливерпуль» в меньшинстве на почти весь матч. На 47-й минуте Гакпо восстановил равенство, но на 76-й минуте Родриго Муниз снова вывел гостей вперёд. В конце матча «Ливерпуль» сравнял счёт на 86-й минуте и едва не вырвал победу в последний момент.

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АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря

«Ливерпуль» – «Фулхэм» – 2:2

Голы: Гакпо 47, Диогу Жота, 86 – Перейра 11, Муниз, 76

Видеообзор матча ожидается