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  4. Ливерпуль – Фулхэм – 2:2. Хозяева чуть не проиграли. Видео голов и обзор
Англия
14 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:36
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0

Ливерпуль – Фулхэм – 2:2. Хозяева чуть не проиграли. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ

14 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:36
201
0
Ливерпуль – Фулхэм – 2:2. Хозяева чуть не проиграли. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. «Фулхэм» открыл счёт на 11-й минуте, а на 17-й минуте Робертсон был удалён, оставив «Ливерпуль» в меньшинстве на почти весь матч. На 47-й минуте Гакпо восстановил равенство, но на 76-й минуте Родриго Муниз снова вывел гостей вперёд. В конце матча «Ливерпуль» сравнял счёт на 86-й минуте и едва не вырвал победу в последний момент.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря

«Ливерпуль» – «Фулхэм» – 2:2

Голы: Гакпо 47, Диогу Жота, 86 – Перейра 11, Муниз, 76

Видеообзор матча ожидается

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Ливерпуль Фулхэм Английская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Эндрю Робертсон Андреас Перейра Коди Гакпо Диогу Жота
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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