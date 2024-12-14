14 декабря на «Энфилде» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда летом осталась без многолетнего наставника - Клоппа. Юрген, как сам прямо рассказал в специальном обращении еще зимой, банально потратил за все эти годы все силы. Возможно, именно нерастраченная энергия и новые идеи и помогли его преемнику, Арне Слоту, начать невероятно удачно. Он со своими новыми подопечными выиграл львиную часть матчей, в том числе совсем недавно у Реала и Манчестер Сити. Осечки можно буквально пересчитать по пальцам, и то если прибавить к поражению Ноттингем Форест еще и результативные ничьи с Арсеналом и Ньюкаслом. Дерби с Эвертоном в прошлую субботу не состоялось, и, возможно, эта пауза не пошла на пользу. Ведь в Лиге чемпионов с Жироной была минимальная победа за счет гола Салаха с небесспорного пенальти.

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Фулхэм

Клуб при Марку Силве вышел на уровень, который уже не первый год удерживает. Португалец принял дачников в Чемпионшипе, что было типично для этого футбольного лифта. Но уже несколько раз у команды из Лондона получалось набирать более чем достаточно очков, чтобы не рисковать падением. Примерно так же складывается и нынешний сезон. Снова нет и не будет попыток замахнуться на нечто масштабное, например, побороться за еврокубки. Но и поражений немного, а очки получается набирать на регулярной основе, пусть и зачастую через ничьи - как было с Тоттенхэмом, с которым закончили 1:1. Последние поединки подтвердили немалый уровень команды: обыграли амбициозный Брайтон и закончили вничью с Арсеналом.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках красные позволили сопернику только раз взять ничью, и то в ответном поединке Кубка Лиги, обеспечив выход в финал победой до этого.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут очередной победы хозяев. Но у них непростой соперник - стоит подумать о ставке на оба забьют (коэффициент - 1,76).