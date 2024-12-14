14 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Фулхэм.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Ливерпуль после 14 сыгранных туров набрал 35 очков и уверенно возглавляет таблице чемпионата Англии. У подопечных Арне Слота также есть одна игра в запасе.

Фулхэм идет в середине таблицы Английской Премьер-лиги: 10-е место и 23 пункта.

Ливерпуль – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.