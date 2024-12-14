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  4. В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
Испания
14 декабря 2024, 23:17 |
2214
3

В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?

Мадридцы летом распрощаются с пятью футболистами

14 декабря 2024, 23:17 |
2214
3
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» в январе 2025 года планирует кадровую чистку.

По информации Football Transfers, руководство «королевского клуба выбрало пять футболистов, которые зимой покинут клуб. В этот список попали Дани Себальос, Браим Диас и защитник Хесус Вальехо. Также «сливочные» планируют отдать в аренду Арду Гюлера и бразильца Эндрика, чтобы оба имели игровые минуты. Об украинце Андрее Лунине не упоминается, голкипер останется в команде как минимум до лета 2025.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с украинским голкипером Андреем Луниным и сообщил ему, когда он будет иметь игровое время.

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Дмитро Олійник Источник: FootballTransfers
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Комментарии 3
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ViAn
Реалу щоб продати і віддати в оренду когось треба когось купити, бо весь час не вистачає гравців. У тому числі і в групі атаки.
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+3
ДонЛуган
Так все таки в январе или летом ? Или в Испании лето в январе ? 
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0
Saar
Повідомив йому: "Що він матиме ігровий ЧАС..."   60 хвилин, короче
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-1
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