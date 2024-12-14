В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?

Мадридский «Реал» в январе 2025 года планирует кадровую чистку.

По информации Football Transfers, руководство «королевского клуба выбрало пять футболистов, которые зимой покинут клуб. В этот список попали Дани Себальос, Браим Диас и защитник Хесус Вальехо. Также «сливочные» планируют отдать в аренду Арду Гюлера и бразильца Эндрика, чтобы оба имели игровые минуты. Об украинце Андрее Лунине не упоминается, голкипер останется в команде как минимум до лета 2025.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с украинским голкипером Андреем Луниным и сообщил ему, когда он будет иметь игровое время.