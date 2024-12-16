От Риверы до Шевченко: символическая сборная Милана всех времен

16 декабря «Милан» отмечает 125-летие. Славная история красно-черного гранда содержит и триумфальные победы как в Европе, так и на Апеннинах, и болезненное расставание с серией А, и взращивание настоящих звезд мирового футбола.

Почтенное круглодатье – чем не повод вспомнить лучших из лучших «миланисти» всех времен!

Вратарь: Кристиан Аббьяти (родился в 1977 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Аббьяти

Путь Кристиана Аббьяти в основу «Милана» был весьма тернистым, обильно испещренным арендами и конкуренцией с другими мастеровитыми киперами. Однако, в конце концов, у него все сложилось, и в итоге он трижды заступал на пост №1 в «Милане», трижды выигрывал конкуренцию у других голкиперов. Самым ярким, на мой взгляд, у него был сезон-2010/2011, когда вместе с командой он завоевал скудетто и Суперкубок Италии (в Пекине при более чем 66-тысячной аудитории был обыгран «Интер» – 2:1) и пропустил лишь 24 гола в 42 матчах, то есть 0,57 в среднем за игру. А если брать сугубо серию А, то в тот сезон уроженец городка Абиатеграссо (расположен в 25 км от Милана) выдал на-гора аж 19 сухих игр! Феноменальные показатели!

Симпатия к фашистской идеологии? Да, в одном из интервью Кристиан наговорил лишнего. Потом, как водится, отрицал: мол, не то имел в виду. Осадок у общественности, конечно, остался. Тем не менее, именно Аббьяти отдам предпочтение над другими киперами «миланисти»: на поле он был красноречивее, чем вне его.

Дида, Себастьяно Росси? Действительно, это знаковые титулованные личности, однако на уровне основы «россо-нери» они оставались куда меньше времени по сравнению с Аббьяти. Да, у Росси был сезон, когда в серии А он отыграл 21 матч насухо. Однако тогда, в сезоне-1993/94 «Милан» настолько был сильнее соперников (захватил лидерство с 16-го тура и в дальнейшем держал, например, «Старую Синьору» на солидном расстоянии в 5–9 очков), с настолько мощной обороной (о ней речь пойдет ниже), что Себа не был слишком уж загружен работой. Дида, хоть и имел прозвище Ледяной человек, однако нередко был жестко критикован медийщиками за потерю концентрации, игру на выходах и игру ногами. Впрочем, сам факт признания в стране, которая слывет родиной едва ли не сильнейших вратарей мира, добавляет вистов бразильцу.

Защитники: Паоло Мальдини (родился в 1968 г.), Франко Барези (родился в 1960 г.), Алессандро Костакурта (родился в 1966 г.), Мауро Тассотти (родился в 1960 г.)

Как там пишет Андреа Пирло в своей автобиографической книге: «Пока у «Милана» есть такие защитники, которые делают то, что хотят, на передние позиции можно ставить кого угодно. Одна фигура стоит другой». Своеобразный, но изысканный комплимент обороне «Милана»! И еще от того же Пирло: «Будь я президентом, я бы никогда не собрал команду с чемпионами в атаке и посредственными игроками в защите. Это просто реклама для болельщиков».

Итак, слева в защите – легенда из легенд, рекордсмен «Милана» по количеству проведенных матчей (свыше 900!) Паоло Мальдини. «Защитнище!.. Физически, ментально он был великолепен… Он научил меня, как делать все», – слова Пирло точны, как его удары со штрафных. Что говорить, Мальдини 5 раз выигрывал в составе «Милана» самое престижное клубное состязание Старого Света. И это произошло в трех десятилетиях: в 1980-е, 1990-е и нулевые! А футболка с номером «3» изъята из обращения в «Милане» и закреплена навсегда за Мальдини. Правда, под этим номером может играть сын Мальдини, если будет защищать цвета «Милана». Во всяком случае, согласие Паоло на это есть. И еще одна цитата. Итальянский спортивный журналист Энцо Катанья, автор книги «Андрей Шевченко. Дьявол с Востока», рассказывая о Паоло, прежде всего, отмечает «мужество лучшего на поле, борющегося с соперниками на протяжении всех полутора часов». Если вспоминать голы Мальдини, то мне запал в память самый быстрый результативный удар наиболее возрастного автора гола в финале Лиги чемпионов в феерическом, но трагическом для «россо-нери» стамбульском противостоянии против «Ливерпуля». Подачу с углового Паоло превратил в гол, точно пробив правой ногой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Барези

А №6 в «Милане» навечно закреплен за Франко Барези. 20 лет этот ванклабмен цементировал оборону «миланисти». В сборной собрал коллекцию из мундиальных медалей разной ценности: за 1-е (правда, в 1982 г. не был игроком основы), 2-е (не реализовал тот проклятый пенальти в матче с бразильцами в финале-1994!) и 3-е (1990 г.) место. А еще забил самое большое количество мячей в свои ворота в мировой футбольной истории: добрую чертову дюжину! Однако есть и куда более приятное достижение: Барези является 2-м после Мальдини по количеству матчей за «Милан».

Вообще, что может быть лучше пары Барези – Костакурта в защите? Какое еще сочетание центральных защитников было в такой степени эффективно? Непростой вопрос, не правда ли? Как там об Алессандро отзывался Шевченко в книге «Благородная сила. Моя жизнь. Мой футбол»: «У Костакурты была ясная голова». Кроме ясной головы, у Билли 5 побед в Лиге чемпионов в трех разных десятилетиях (и двух тысячелетиях, к слову!). Два из трех забитых Костакуртой голов за «Милан», – на загляденье!

Справа в защите – Мауро Тассотти – человек, недавно входивший в тренерский штаб сборной Украины. Забивал он немного, но, как правило, голы изысканной красоты. Настрадалась от Мауро в частности «Рома». Красноречивые и очень точные слова Чезаре Мальдини о Тассотти: «Мауро практически жил в «Милане»». Все 1980-е и почти все 1990-е Тассотти приносил пользу «Милану» (когда было необходимо, мог отыграть и на позиции центрдефа) и добывал в его составе Кубки чемпионов (имеет в коллекции три соответствующих знака отличия!). Техника, выносливость, быстрота в принятии правильных решений, умение точным навесом обострить ситуацию в штрафной соперника – все эти скиллы Тассотти шли на пользу команде. Ну, и еще у него было больше всех прозвищ в «Милане». И Профессор (за аналитический склад ума и вдумчивость, собранность и последовательность), и Барсук (как шутили сами «миланисти» мол, внешне похож), И Джалма Сантос (а это уже сравнение с техничным бразильским правым защитником более старшего поколения 1950-1960-х гг.).

Полузащитники: Кларенс Зеедорф (родился в 1976 г.), Массимо Амброзини (родился в 1977 г.), Андреа Пирло (родился в 1979 г.)

Массимо Амброзини на рубеже 1-го и 2-го десятилетий XXI в. был капитаном «россо-нери». Законное место опорника в этой команде – именно его. Надежный трудолюбивый ремесленник футбольного поля был умел как в разрушении, так и в созидании. Дважды поднимал над головой Кубок чемпионов. А в сезоне-2008/09 забил 8 голов, хотя тот сезон и нельзя в целом назвать успешным для «миланисти». И голы у Амбро выходили великолепные!

Знаменитый итальянский алленаторе Чезаре Пранделли утверждал: «Андреа Пирло принадлежит к редкому виду, это футболист, которого любят все. Любой стадион – это его стадион». Однако, как бы то ни было, а именно легендой Андреа стал в красно-черной футболке. Как там говорил Дженнаро Гаттузо: «Когда я вижу, что делает с мячом Пирло, спрашиваю себя, футболист ли я вообще?». И снова Пранделли: «Андреа родился, чтобы мы мечтали». Добавлю: и чтобы мечты воплощались в жизнь. Для этого Пирло мог выдумать на поле нечто экстраординарное. Другой примечательный штрих, который подчеркивает сам Маэстро (иногда Пирло еще называют «Профессором» или «Архитектором»): «Еще я немного бразилец. Пирлинью. Когда я пробиваю пенальти, я думаю сначала на португальском, и только потом на итальянском».

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Кларенс Зеедорф отыграл за «Милан» больше, чем любой другой легионер. Да, он становился победителем Лиги чемпионов с тремя разными клубами, что само по себе – уникальное достижение. Однако если в футболках «Аякса» и «Реала» он это делал однажды, то в «Милане» – дважды. Почему-то мне больше других запомнился его гол в полуфинале клубного чемпионата мира-2007 в ворота японского клуба «Урава Ред Даймондз». Игра складывалась непросто для «миланисти», и только в середине 2-го тайма, откликнувшись на передачу Кака, Зеедорф смог поразить ворота. Может, и не самый красивый забитый мяч, однако очень важный и в то же время тот, который наглядно продемонстрировал один из скиллов Кларенса – быть в самой горячей точке поля, то есть тонко чувствовать игру.

Конечно, немало поклонников есть у Дженнаро Гаттузо. Жажда борьбы у него была запредельная! Однако, мне кажется, всем трем полузащитникам из этой команды он уступает по уровню исполнительского мастерства. Роберто Донадони? Да, любую позицию в центре поля мог закрыть, однако преимущественно действовал на правом фланге. При наличии такого сновальца по этому флангу, как Тассотти, не исключено, что они бы дублировали функции друг друга, а это не всегда на пользу команде.

Деметрио Альбертини как вариант вместо Амброзини? Может быть, однако Амбро, по-моему, чуть-чуть – на какую-то толику малую – более мастеровит, чем Деметрио.

Нападающие: Джанни Ривера (родился в 1943 г.), Гуннар Нордаль (1921–1995), Андрей Шевченко (родился в 1976 г.)

Нападение состоит из трех лучших бомбардиров «Милана» в истории. Нам, украинцам, немного жаль, что Андрей Шевченко так и не смог превзойти голевой показатель Гуннара Нордаля. Однако его талант голеадора и без того дал урожай на плодородной почве серии А. Как там характеризовал Шеву Энцо Катанья в упоминаемом литературном труде: «Украинец… заработал себе (статистика не даст соврать) славу самой совершенной европейской гол-машины». Собственно, и свой «Золотой мяч», 20-летие награждения которым мы отмечали совсем недавно, Андрей получил как игрок «Милана». «Он, как никто другой, видит ворота», – характеристика Андрея от еще одной легенды «Милана» Даниэле Массаро. Секреты успеха Шевченко в «Милане» Жозе Альтафини видит в том, что украинец «разобрался в коварных ловушках итальянского чемпионата».

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Нордаль был определяющей частью знаменитого шведского атакующего трио Гре-Но-Ли. В середине 1950-х несколько лет капитанил в «Милане». Богатый атакующими выдумками и ювелирным оставлением в дураках защитников команд-соперниц Бизон полдесятка раз был лучшим бомбардиром серии А. Ну, и показатель в 17 хет-триков в серии А впечатляет, согласитесь?

«Утрехтский лебедь» Марко ван Бастен? Его карьера в стане «дьяволов» была яркой, но, к сожалению, не слишком длинной (подобные мысли приходят и в отношении Руда Гуллита и Франка Райкарда при всем уважении к содержательной нидерландской главе истории «дьяволов»). То же можно сказать и о СуперПиппо. Жозе Альтафини, Альдо Боффи, Златан Ибрагимович? Суперские результативные форварды, но не очень-то им подходит позиция под нападающими, органичная для Джанни Риверы. Кака? Джанни отдал «Милану» почти два десятка лет, в отличие от бразильца. И добрую дюжину лет выводил команду на поле как капитан. Ривера, или «Золотой мальчик» (с Кака они, кстати, тезки по прозвищу) занимает 12-е место в списке лучших футболистов ХХ ст., по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. «Он не касается мяча. Он им творит так, как художник делает свои шедевры. Когда Ривера бежит, кажется, что он утонченно летает над полем», – так характеризовал его газетчик Джанни Моттана. Другой журналист (бывший нападающий с юридическим образованием) Аннибале Фросси после миланского скудетто в сезоне-1967/1968 так писал о Ривере, подчеркивая его универсализм: «Он внес свой решающий вклад, используя не только свои врожденные атакующие навыки, но и в полузащите и защите выполняя задачи, которые были нехарактерными». Два Кубка чемпионов, два Кубка обладателей кубков и вдобавок Межконтинентальный кубок – неплохую коллекцию собрал «Золотой мальчик». Известен Джанни еще и тем, что является рекордсменом «Милана» по количеству ассистов (таковых более полутора сотен на его счету). А по окончании футбольной карьеры подался в политику.

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«Это – не мой «Милан». Мой – это команда Мальдини и Шевченко, Пирло и Кака, а сейчас я мало слежу за этим клубом», – услышал я от, вроде бы, и давнего (еще от дошевченковского времени), но, как оказалось, не очень преданного украинского симпатизанта «россо-нери». Что-то это мне напоминает. Нечто вроде: «Мое «Динамо» – это команда Колотова и Блохина, Бессонова и Беланова». Не слишком ли легко люди такого рода избавляются от своей давней футбольной любви? На самом деле, полагаю, в душе и сердце не избавляются, просто наружу выходят эмоциональные, полные злословия и в то же время кликабельные спичи. Так как вам нынешний «Милан»? Как по мне, его характерная черта – вопиющая нестабильность. Команда в серии А большинство матчей не выигрывает, занимая очень скромное для себя место вдали от зоны Лиги чемпионов. Однако вряд ли амбиции этого клуба ограничиваются Лигой конференций или даже Лигой Европы. В текущей же Лиге чемпионов у «россо-нери», кстати, дела обстоят лучше, по крайней мере, они опережают «Юве», не говоря уже о «Болонье», и не критично отстают от «Интера». Во всяком случае, все шансы встретить весну действующим участником Лиги чемпионов красно-черные имеют. Перестройка команды? Не затянулась ли она и не стоит ли продолжать поиски своего тренера? Кадровый потенциал? Во всяком случае, мыслей о привлечении кого-то из миланской современности в эту символическую команду у меня не возникало.

Показательно, не правда ли?

Алексей РЫЖКОВ