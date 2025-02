«Сами себя убили». Ибрагимович объяснил вылет Милана из Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о сенсационном вылете команды из Лиги чемпионов от «Фейеноорда» (1:2 по итогам двух матчей).

«Фейеноорд» не был лучше нас, мы просто сами себя убили.

Мы разочарованы, арбитр был строг с Тео Эрнандесом без предупреждения перед красной карточкой... Тео не симулировал, он делал все возможное от себя», – сказал Ибрагимович в эфире Sky.

Ранее сообщалось, что Милан во второй раз в истории Лиги чемпионов вылетел от голландской команды

🔴⚫️ AC Milan Senior Advisor Zlatan Ibrahimović: “Feyenoord were not better than us, we just killed ourselves”.



"We are disappointed, the referee has been severe with Theo Hernández with no warning before the red card… Theo is not an actor, he does his best", told Sky.