«Трудно описать словами». Григорчук удивил заявлением о трансферах ЛНЗ

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о трансферах «фиолетовых». Специалист заявил, что сейчас очень тяжело подписывать футболистов.

«У нас нет никаких монополистических вещей. Мы со всеми агентами, компаниями готовы к сотрудничеству. Для нас самое главное – чтобы пришел игрок, помогающий решать задачи и достигать наших целей.

Я даю людям те характеристики или портрет футболистов на ту или иную позицию, какой он должен быть. Дальше люди работают и дают варианты подобных футболистов. Я и наш тренерский штаб уже оцениваем и говорим, подходит или нет.

А дальше начинается самое главное и тяжелое. 99 из ста футболистов, которых мы выбрали, как правило, не уезжают, по дороге случаются проблемы, отказываются. Настолько это сейчас тяжелая работа, трудно даже словами описать», – сказал Григорчук.

Ранее генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник заявил, что не занимается трансферами черкасского клуба.