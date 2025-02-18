УПЛ приняла решение о матче Рух – ЛНЗ, который просили перенести

Львовский «Рух» обратилось к дирекции Украинской Премьер-лиги с просьбой перенести матч 18-го тура национального чемпионата против черкасского ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua, УПЛ удовлетворит просьбу львовской команды и перенесет матч «Рух» – ЛНЗ. Ключевой причиной такого решения стало согласие черкасской команды. Уже в ближайшие дни об этом объявят официально.

Причиной просьбы о переносе является эпидемиологическая ситуация в состоянии «желто-черных», в частности, заболевание большого количества игроков и тренерско-административного штаба клуба.

В нынешнем сезоне «Рух» занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 зачетных балла. ЛНЗ имеет в своем активе 19 баллов и находится на 10 ступени.