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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 13:43 | Обновлено 18 февраля 2025, 14:13
1242
0

УПЛ приняла решение о матче Рух – ЛНЗ, который просили перенести

Команды не сыграют 22 февраля

18 февраля 2025, 13:43 | Обновлено 18 февраля 2025, 14:13
1242
0
УПЛ приняла решение о матче Рух – ЛНЗ, который просили перенести
ФК ЛНЗ. Рух– ЛНЗ

Львовский «Рух» обратилось к дирекции Украинской Премьер-лиги с просьбой перенести матч 18-го тура национального чемпионата против черкасского ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua, УПЛ удовлетворит просьбу львовской команды и перенесет матч «Рух» – ЛНЗ. Ключевой причиной такого решения стало согласие черкасской команды. Уже в ближайшие дни об этом объявят официально.

Причиной просьбы о переносе является эпидемиологическая ситуация в состоянии «желто-черных», в частности, заболевание большого количества игроков и тренерско-административного штаба клуба.

В нынешнем сезоне «Рух» занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 зачетных балла. ЛНЗ имеет в своем активе 19 баллов и находится на 10 ступени.

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Рух Львов ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - ЛНЗ перенос матчей
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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