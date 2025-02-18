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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 03:09 | Обновлено 18 февраля 2025, 06:18
147
0

Источник: ЛНЗ заинтересован в услугах экс-игрока Сандерленда

Беньямин Кимпиока играет за Сент-Джонстон в чемпионате Шотландии

18 февраля 2025, 03:09 | Обновлено 18 февраля 2025, 06:18
147
0
Источник: ЛНЗ заинтересован в услугах экс-игрока Сандерленда
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Кимпиока

Черкасский ЛНЗ проявлял интерес к нападающему шотландского Сент-Джонстона Беньямину Кимпиоке.

Однако, вероятнее всего, этот переход не состоится, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.

Кампиока ранее выступал за английские Сандерленды, Торкай Юнайтед, Саузенд Юнайтед, шведский АИК, швейцарский Люцерн.

В текущем сезоне чемпионата Шотландии Беньямин Кимпиока провел за Сент-Джонстон 21 матч и забил 6 голов.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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