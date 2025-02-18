Источник: ЛНЗ заинтересован в услугах экс-игрока Сандерленда

Черкасский ЛНЗ проявлял интерес к нападающему шотландского Сент-Джонстона Беньямину Кимпиоке.

Однако, вероятнее всего, этот переход не состоится, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника.

Кампиока ранее выступал за английские Сандерленды, Торкай Юнайтед, Саузенд Юнайтед, шведский АИК, швейцарский Люцерн.

В текущем сезоне чемпионата Шотландии Беньямин Кимпиока провел за Сент-Джонстон 21 матч и забил 6 голов.