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Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 15:32 | Обновлено 17 февраля 2025, 17:26
52
0

ЛНЗ отклонил два предложения по поводу возможного трансфера легионера

Косовский хавбек Мухаррем Яшари мог перейти в австрийский ЛАСК

17 февраля 2025, 15:32 | Обновлено 17 февраля 2025, 17:26
52
0
ЛНЗ отклонил два предложения по поводу возможного трансфера легионера
ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Черкасский ЛНЗ отклонил два предложения по трансферу ключевого игрока – косовского хавбека Мухаррема Яшари.

Первое предложение – 800 тысяч евро плюс бонусы – поступило месяц назад, однако руководство черкасского клуба его отклонило.

Недавно австрийский клуб сделал новое предложение в размере 1,3 млн евро, но оферту ЛНЗ отклонил.

После рекордного подписания Александра Драмбаева за 800 тысяч евро руководство ЛНЗ рассчитывает получить за своего лидера гораздо большую сумму.

Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость Яшари составляет 900 тысяч евро. Он провел в текущем сезоне за ЛНЗ 17 матчей УПЛ и забил 4 гола, а также отыграл 1 поединок Кубка Украины.

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Мухаррем Яшари трансферы ЛАСК трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Александр Драмбаев
Николай Степанов Источник: Telegram
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