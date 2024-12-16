16 декабря в 19:00 по Киеву в швейцарской Лозанне состоится жеребьевка финального турнира женского Евро-2025 по футболу.

Жеребьевка поделит 16 участников женского ЧЕ-2025 на 4 группы по 4 команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

К хозяевам турнира – Швейцарии – в финальном турнире присоединятся 8 команд, которые вышли напрямую из квалификации, и еще 7 победителей плей-офф. Две лучшие команды из каждой группы финального турнира выйдут в 1/4 финала, далее пройдут полуфиналы и финал.

Хозяева поля, Швейцария, займут позицию A1. Остальные 15 команд, прошедших отбор, были классифицированы в соответствии с рейтингом. Еще три команды из корзины 1 займут первые места в группах B, C, D. Оставшиеся 12 команд будут распределены случайным образом на позиции 2–4 в каждой группе.

Евро-2025 пройдет со 2 по 25 июля в Швейцарии на 8 стадионах. Расписание матчей будет окончательно утверждено и опубликовано в кратчайшие сроки после жеребьевки.

Женская сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2025, дважды проиграв в плей-офф Бельгии (0:2, 1:2).

Евро-2025 среди женщин. Жеребьевка финального раунда. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится 16 декабря в 19:00 на официальном сайте УЕФА

Евро-2025 по футболу среди женщин

Состав корзин для жеребьевки

Корзина 1: Швейцария (хозяин), Испания, Германия, Франция

Корзина 2: Италия, Исландия, Дания, Англия

Корзина 3: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Бельгия

Корзина 4: Финляндия, Польша, Португалия, Уэльс

Даты матчей

1-й тур: 2–5 июля

2-й тур: 6–9 июля

3-й тур: 10–13 июля

Четвертьфиналы: 16–19 июля

Полуфиналы: 22–23 июля

Финал: 27 июля

Стадионы и города проведения матчей

Санкт-Якоб-Парк, Базель

Ванкдорф, Берн

Стад де Женев, Женева

Летцигрунд, Цюрих

Арена Санкт-Галлен, Санкт-Галлен

Альменд Стадион Люцерн, Люцерн

Арена Тюн, Тюн

Стад де Турбийон, Сьон

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