Евро-2025 среди женщин. Жеребьевка финального раунда. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 16 декабря в 19:00 церемонию жеребьевки в швейцарской Лозанне
16 декабря в 19:00 по Киеву в швейцарской Лозанне состоится жеребьевка финального турнира женского Евро-2025 по футболу.
Жеребьевка поделит 16 участников женского ЧЕ-2025 на 4 группы по 4 команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
К хозяевам турнира – Швейцарии – в финальном турнире присоединятся 8 команд, которые вышли напрямую из квалификации, и еще 7 победителей плей-офф. Две лучшие команды из каждой группы финального турнира выйдут в 1/4 финала, далее пройдут полуфиналы и финал.
Хозяева поля, Швейцария, займут позицию A1. Остальные 15 команд, прошедших отбор, были классифицированы в соответствии с рейтингом. Еще три команды из корзины 1 займут первые места в группах B, C, D. Оставшиеся 12 команд будут распределены случайным образом на позиции 2–4 в каждой группе.
Евро-2025 пройдет со 2 по 25 июля в Швейцарии на 8 стадионах. Расписание матчей будет окончательно утверждено и опубликовано в кратчайшие сроки после жеребьевки.
Женская сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2025, дважды проиграв в плей-офф Бельгии (0:2, 1:2).
Евро-2025 среди женщин. Жеребьевка финального раунда. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки проводится 16 декабря в 19:00 на официальном сайте УЕФА
Евро-2025 по футболу среди женщин
Состав корзин для жеребьевки
- Корзина 1: Швейцария (хозяин), Испания, Германия, Франция
- Корзина 2: Италия, Исландия, Дания, Англия
- Корзина 3: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Бельгия
- Корзина 4: Финляндия, Польша, Португалия, Уэльс
Даты матчей
- 1-й тур: 2–5 июля
- 2-й тур: 6–9 июля
- 3-й тур: 10–13 июля
- Четвертьфиналы: 16–19 июля
- Полуфиналы: 22–23 июля
- Финал: 27 июля
Стадионы и города проведения матчей
- Санкт-Якоб-Парк, Базель
- Ванкдорф, Берн
- Стад де Женев, Женева
- Летцигрунд, Цюрих
- Арена Санкт-Галлен, Санкт-Галлен
- Альменд Стадион Люцерн, Люцерн
- Арена Тюн, Тюн
- Стад де Турбийон, Сьон
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