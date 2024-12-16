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Чемпионат Европы
16 декабря 2024, 11:23 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:34
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Евро-2025 среди женщин. Жеребьевка финального раунда. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 16 декабря в 19:00 церемонию жеребьевки в швейцарской Лозанне

16 декабря 2024, 11:23 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:34
80
0
Евро-2025 среди женщин. Жеребьевка финального раунда. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

16 декабря в 19:00 по Киеву в швейцарской Лозанне состоится жеребьевка финального турнира женского Евро-2025 по футболу.

Жеребьевка поделит 16 участников женского ЧЕ-2025 на 4 группы по 4 команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

К хозяевам турнира – Швейцарии – в финальном турнире присоединятся 8 команд, которые вышли напрямую из квалификации, и еще 7 победителей плей-офф. Две лучшие команды из каждой группы финального турнира выйдут в 1/4 финала, далее пройдут полуфиналы и финал.

Хозяева поля, Швейцария, займут позицию A1. Остальные 15 команд, прошедших отбор, были классифицированы в соответствии с рейтингом. Еще три команды из корзины 1 займут первые места в группах B, C, D. Оставшиеся 12 команд будут распределены случайным образом на позиции 2–4 в каждой группе.

Евро-2025 пройдет со 2 по 25 июля в Швейцарии на 8 стадионах. Расписание матчей будет окончательно утверждено и опубликовано в кратчайшие сроки после жеребьевки.

Женская сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2025, дважды проиграв в плей-офф Бельгии (0:2, 1:2).

Евро-2025 среди женщин. Жеребьевка финального раунда. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится 16 декабря в 19:00 на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция

Евро-2025 по футболу среди женщин

Состав корзин для жеребьевки

  • Корзина 1: Швейцария (хозяин), Испания, Германия, Франция
  • Корзина 2: Италия, Исландия, Дания, Англия
  • Корзина 3: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Бельгия
  • Корзина 4: Финляндия, Польша, Португалия, Уэльс

Даты матчей

  • 1-й тур: 2–5 июля
  • 2-й тур: 6–9 июля
  • 3-й тур: 10–13 июля
  • Четвертьфиналы: 16–19 июля
  • Полуфиналы: 22–23 июля
  • Финал: 27 июля

Стадионы и города проведения матчей

  • Санкт-Якоб-Парк, Базель
  • Ванкдорф, Берн
  • Стад де Женев, Женева
  • Летцигрунд, Цюрих
  • Арена Санкт-Галлен, Санкт-Галлен
  • Альменд Стадион Люцерн, Люцерн
  • Арена Тюн, Тюн
  • Стад де Турбийон, Сьон

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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