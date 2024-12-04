Плей-офф закончен. Без Украины: кто вышел на женский Евро-2025?

Определены все участники Евро-2025 по футболу среди женщин. Сборная Украины не сумела выйти в финальную часть.

3 декабря в 21:15 в бельгийском Львене прошел ответный матч второго раунда плей-офф квалификации ЧЕ-2025 между женскими сборными Бельгии и Украины.

В решающем матче плей-офф украинская команда на выезде во второй раз уступила команде Бельгии – зафиксирован счет 1:2 в ответном матче (после поражения 0:2 на условно домашней арене).

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии.

По итогам группового этапа квалификации путевки в ЧЕ получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев – Швейцарии.

Еще 7 путевок были разыграны во втором раунде плей-офф, их обладателями стали Португалия, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, Бельгия, Уэльс.

Квалификация ЧЕ-2025 по футболу среди женщин

Плей-офф, ответный матч. Левен (Бельгия), 3 декабря

Бельгия – Украина – 2:1 (первая игра – 2:0)

Голы: Толоба, 67, Вуллерт, 90 – Шматко, 79

Ответные матчи, 3 декабря

18:45. Чехия – Португалия – 1:2 [первый матч – 1:1]

– 1:2 [первый матч – 1:1] 19:00. Норвегия – Северная Ирландия – 3:0 [первый матч – 4:0]

– Северная Ирландия – 3:0 [первый матч – 4:0] 19:15. Австрия – Польша – 0:1 [первый матч – 0:1]

– 0:1 [первый матч – 0:1] 19:15. Финляндия – Шотландия – 2:0 [первый матч – 0:0]

– Шотландия – 2:0 [первый матч – 0:0] 20:00. Швеция – Сербия – 6:0 [первый матч – 2:0]

– Сербия – 6:0 [первый матч – 2:0] 21:15. Бельгия – Украина – 2:1 [первый матч – 2:0]

– Украина – 2:1 [первый матч – 2:0] 21:30. Ирландия – Уэльс – 1:2 [первый матч – 1:1]

Все участники ЧЕ-2025 по футболу среди женщин