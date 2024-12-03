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Чемпионат Европы
03 декабря 2024, 23:06 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:10
1361
3

На Евро-2025 не попали. Украина снова уступила Бельгии

Украинки не сумели одолеть соперниц, в сумме за два матча проиграв 1:4

03 декабря 2024, 23:06 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:10
1361
3
На Евро-2025 не попали. Украина снова уступила Бельгии
УАФ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Квалификация на Евро-2025. Второй матч (первая игра – 2:0)

Бельгия – Украина – 2:1

Голы: Толоба, 67, Вуллерт, 90 – Шматко, 79

Предупреждения: Петрик, 60, Химич, 63 , Гирин, 90+2

Бельгия: Лихтфус – Кайман (де Кайни, 62), Тисяк, Кис, Янссен, Ванхевермет, Вуллерт, Кассандра Миссипо, Янссенс (Делякув, 73), ван Керховен (Делюс, 62), Юрлингс (Толоба, 62)

Украина: Келюшик – Корсун, Апанащенко, Шматко, Петрик, Андрухив (Гирин, 46), Химич, Семков (Панцулая, 76), Овдийчук, Калинина, Кравчук (Глущенко, 76)

Арбитр: Юлиана Деметреску (Румыния)

Стадион: «Ден Дреф» (Левен, Бельгия)

БЕЛЬГИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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ТвояМамка
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