На Евро-2025 не попали. Украина снова уступила Бельгии
Украинки не сумели одолеть соперниц, в сумме за два матча проиграв 1:4
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Квалификация на Евро-2025. Второй матч (первая игра – 2:0)
Бельгия – Украина – 2:1
Голы: Толоба, 67, Вуллерт, 90 – Шматко, 79
Предупреждения: Петрик, 60, Химич, 63 , Гирин, 90+2
Бельгия: Лихтфус – Кайман (де Кайни, 62), Тисяк, Кис, Янссен, Ванхевермет, Вуллерт, Кассандра Миссипо, Янссенс (Делякув, 73), ван Керховен (Делюс, 62), Юрлингс (Толоба, 62)
Украина: Келюшик – Корсун, Апанащенко, Шматко, Петрик, Андрухив (Гирин, 46), Химич, Семков (Панцулая, 76), Овдийчук, Калинина, Кравчук (Глущенко, 76)
Арбитр: Юлиана Деметреску (Румыния)
Стадион: «Ден Дреф» (Левен, Бельгия)
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