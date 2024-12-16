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  4. «Контракт был до конца сезона». Олейник объяснил, почему завершил карьеру
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 14:16 |
413
0

«Контракт был до конца сезона». Олейник объяснил, почему завершил карьеру

Денис пойдет учиться на тренера

16 декабря 2024, 14:16 |
413
0
«Контракт был до конца сезона». Олейник объяснил, почему завершил карьеру
ЛНЗ. Денис Олейник

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру футболиста. Денис признался, что мог уйти по футболу еще шесть лет назад.

«Футбольный путь короткий, хоть я провел 20 лет на профессиональном уровне. Было очень много хороших моментов и опыта. Мой контракт с ЛНЗ был рассчитан до конца сезона, но я принял решение и считаю его взвешенным. Есть несколько причин такого решения. Во-первых, я несколько устал психологически. Я хочу всегда побеждать. Я не тот футболист, который будет сидеть на скамейке и будет доволен тем, что есть в команде. К тому же я поступаю на тренерскую лицензию и не хочу терять время, ведь, когда ты играешь, ты не можешь учиться. Если бы я не сделал это сейчас, я бы потерял целый год.

В 31 год думал завершать с футболом, даже подготовил письмо об этом. Когда я был в Финляндии, у меня была цель – вернуться в Украину и доказать всем, кто считал меня сбитым летчиком, что это не так. Очень благодарен Скрипнику, пригласившему меня в «Ворсклу». У меня была мечта – завершить карьеру в Украине. Сейчас я буду многому учиться. Договорился с Петером Бошем, что приеду к нему в ПСВ, чтобы посмотреть тренировки и пообщаться, чтобы глубже понимать процессы. У меня очень большие амбиции. Каким я буду тренером – покажет время», – сказал Олейник.

За свою карьеру уроженец Черновцов поиграл за Динамо, Нефтяник, Арсенал Киев, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, Ворсклу. За пределами Украины Олейник выступал за Витесс (Нидерланды), Дармштадт (Германия), СИК (Финляндия).

В нынешнем сезоне Денис Олейник провел 12 матчей за ЛНЗ, не отличившись результативными действиями. В активе Дениса 12 поединков за сборную Украины.

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Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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