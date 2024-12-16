Экс-игрок сборной Украины сказал все, что думает о Милевском и Алиеве

Бывший защитник национальной сборной Украины Григорий Ярмаш, в свое время игравший за дубль киевского «Динамо», рассказал, какими были Артем Милевский и Александр Алиев во время игры в академии «бело-синих».

«Я бы не сказал, что именно они были самыми талантливыми. Каждый по-своему выделялся. Не хочу никого обидеть. Возможно, они были немного ярче и сильнее. Заслуженно оба смогли выйти на топовый уровень. Как они пользовались этим шансом – это уже личное дело.

Какую передачу и куда ему не отдай, Милевский каждый мяч мог остановить и выйти практически из любой ситуации под давлением. Также имел нестандартную технику и принимал такие решения, которые даже партнеры не ожидали.

Фирменный удар Алиева уже проявлялся в академии. У него маленькая ножка. Плюс он сам в своих интервью рассказывал, что с папой тренировал удар в детстве. Потом удачно использовал это в игре», – сказал Ярмаш.

Милевский провел за Динамо 276 матчей, забил 87 голов и отдал 74 голевых передачи.Алиев сыграл за динамовцев 134 матча, забил 30 мячей и отдал 36 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» установил исторический рекорд молодежного чемпионата Украины.