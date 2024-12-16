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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 13:59 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:00
1404
0

Экс-игрок сборной Украины сказал все, что думает о Милевском и Алиеве

Григорий Ярмаш не считает бывших звезд «Динамо» самыми талантливыми футболистами

16 декабря 2024, 13:59 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:00
1404
0
Экс-игрок сборной Украины сказал все, что думает о Милевском и Алиеве
Instagram. Алиев и Милевский

Бывший защитник национальной сборной Украины Григорий Ярмаш, в свое время игравший за дубль киевского «Динамо», рассказал, какими были Артем Милевский и Александр Алиев во время игры в академии «бело-синих».

«Я бы не сказал, что именно они были самыми талантливыми. Каждый по-своему выделялся. Не хочу никого обидеть. Возможно, они были немного ярче и сильнее. Заслуженно оба смогли выйти на топовый уровень. Как они пользовались этим шансом – это уже личное дело.

Какую передачу и куда ему не отдай, Милевский каждый мяч мог остановить и выйти практически из любой ситуации под давлением. Также имел нестандартную технику и принимал такие решения, которые даже партнеры не ожидали.

Фирменный удар Алиева уже проявлялся в академии. У него маленькая ножка. Плюс он сам в своих интервью рассказывал, что с папой тренировал удар в детстве. Потом удачно использовал это в игре», – сказал Ярмаш.

Милевский провел за Динамо 276 матчей, забил 87 голов и отдал 74 голевых передачи.Алиев сыграл за динамовцев 134 матча, забил 30 мячей и отдал 36 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» установил исторический рекорд молодежного чемпионата Украины.

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Александр Алиев Артем Милевский Григорий Ярмаш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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