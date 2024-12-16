ВИДЕО. Малиновский впервые провел тренировку после ужасной травмы

Полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский впервые провел тренировку после того, как получил жуткую травму в матче Серии А.

Украинский футболист опубликовал видео в своих социальных сетях, где он выполняет беговые упражнения на стадионе.

Малиновский травмировался в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Врачи диагностировали вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

В клубе сообщили, что украинец вернется на футбольное поле не раньше февраля 2025 года.

В этом сезоне Малиновский провел за «Дженоа» шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.