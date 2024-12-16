Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Малиновский впервые провел тренировку после ужасной травмы
Италия
16 декабря 2024, 15:11 | Обновлено 16 декабря 2024, 15:27
669
1

ВИДЕО. Малиновский впервые провел тренировку после ужасной травмы

Полузащитник «Дженоа» опубликовал видео, где выполняет беговые упражнения

16 декабря 2024, 15:11 | Обновлено 16 декабря 2024, 15:27
669
1
ВИДЕО. Малиновский впервые провел тренировку после ужасной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский впервые провел тренировку после того, как получил жуткую травму в матче Серии А.

Украинский футболист опубликовал видео в своих социальных сетях, где он выполняет беговые упражнения на стадионе.

Малиновский травмировался в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Врачи диагностировали вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

В клубе сообщили, что украинец вернется на футбольное поле не раньше февраля 2025 года.

В этом сезоне Малиновский провел за «Дженоа» шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

По теме:
Известна серьезность. Ямал получил травму голеностопа
Ложь Раньери. Проблема Довбика не в простуде, а в коленях
ФОТО. Украинская теннисистка потренировалась с экс-первой ракеткой в Дубае
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Руслан Малиновский травма тренировка
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Футбол | 15 декабря 2024, 21:05 0
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ

15 декабря Полесье переиграло Шахтер со счетом 1:0 в 17-м туре УПЛ

Динамо – Верес – 1:0. Последний матч УПЛ в 2024 году. Видео гола и обзор
Футбол | 16 декабря 2024, 15:26 2
Динамо – Верес – 1:0. Последний матч УПЛ в 2024 году. Видео гола и обзор
Динамо – Верес – 1:0. Последний матч УПЛ в 2024 году. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Футбол | 16.12.2024, 15:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
Бокс | 16.12.2024, 08:40
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве
Футбол | 16.12.2024, 14:56
Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве
Зимнее потепление. Динамо минимально одолело Верес в Киеве
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TarasTaras94
Молоток, насправді враховуючи важкість травми досить швидко, сподіваюсь в лютому побачити його вже у складі збірної, бо як мінімум на заміни він виходив добре минулого відбору 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
14.12.2024, 22:59 4
Бокс
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 29
Футбол
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 9
Футбол
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
15.12.2024, 16:20 7
Футбол
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
16.12.2024, 08:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем