ВИДЕО. Малиновский впервые провел тренировку после ужасной травмы
Полузащитник «Дженоа» опубликовал видео, где выполняет беговые упражнения
Полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский впервые провел тренировку после того, как получил жуткую травму в матче Серии А.
Украинский футболист опубликовал видео в своих социальных сетях, где он выполняет беговые упражнения на стадионе.
Малиновский травмировался в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Врачи диагностировали вывих сустава и перелом малоберцовой кости.
В клубе сообщили, что украинец вернется на футбольное поле не раньше февраля 2025 года.
В этом сезоне Малиновский провел за «Дженоа» шесть матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
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