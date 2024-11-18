Стало известно, когда Малиновский вернется на поле после тяжелой травмы
Руслан может сыграть уже в начале следующего года
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский должен вернуться на поле после тяжелой травмы уже в конце февраля 2025 года.
Сам футболист упорно работает, пытаясь сократить сроки восстановления, чтобы помочь своей команде в борьбе за сохранение места в элите итальянского футбола.
Малиновский получил травму в сентябре в матче 5 тура Серии А с Венецией. Руслану диагностировали вывих и перелом сустава правой лодыжки.
Ранее сообщалось, что гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А 2023/24.
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