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Италия
18 ноября 2024, 00:51 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:00
177
0

Стало известно, когда Малиновский вернется на поле после тяжелой травмы

Руслан может сыграть уже в начале следующего года

18 ноября 2024, 00:51 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:00
177
0
Стало известно, когда Малиновский вернется на поле после тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский должен вернуться на поле после тяжелой травмы уже в конце февраля 2025 года.

Сам футболист упорно работает, пытаясь сократить сроки восстановления, чтобы помочь своей команде в борьбе за сохранение места в элите итальянского футбола.

Малиновский получил травму в сентябре в матче 5 тура Серии А с Венецией. Руслану диагностировали вывих и перелом сустава правой лодыжки.

Ранее сообщалось, что гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А 2023/24.

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Руслан Малиновский Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу травма перелом
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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