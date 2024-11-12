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Италия
12 ноября 2024, 21:11 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:58
4215
0

ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А

У Руслана – девять конкурентов

12 ноября 2024, 21:11 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:58
4215
0
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Гол украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского в ворота Фрозиноне претендует на звание лучшего в сезоне 2023/2024 в Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии.

Также на награду претендуют Хассан Камара (Удинезе), Рафаэль Леау (Милан), Дани Мота (Монца), Риккардо Орсолини (Болонья), Маттео Политано (Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маркус Тюрам (Интер), Душан Влахович (Ювентус) и Маттиа Дзакканьи (Лацио).

Малиновский продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы, которую он получил в сентябре в матче 5-го тура Серии А с Венецией. Руслану диагностировали вывих и перелом сустава правой лодыжки.

ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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