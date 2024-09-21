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  4. ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
Италия
21 сентября 2024, 17:49 |
789
2

ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге

Руслан Малиновский не смог доиграть матч за «Дженоа»

21 сентября 2024, 17:49 |
789
2
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 21 сентября, проходит матч пятого тура чемпионата Италии по футболу 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» местный клуб «Венеция» принимает «Дженоу». В составе гостей с первых минут вышел на поле украинский полузащитник Руслан Малиновский. На 50-й минуте произошел жуткий эпизод с участием украинца. Малиновский получил травму и не смог продолжить матч, его вынесли с поля на носилках.

Вероятно, украинец получил перелом лодыжки, но точный диагноз будет известен уже после завершения поединка.

ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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TarasTaras94
Руслану здоров'я!
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+3
tato88
Жах...Великий спорт...Поправляйся, Руслане (
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0
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