Сегодня, 21 сентября, проходит матч пятого тура чемпионата Италии по футболу 2024/25.

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В Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» местный клуб «Венеция» принимает «Дженоу». В составе гостей с первых минут вышел на поле украинский полузащитник Руслан Малиновский. На 50-й минуте произошел жуткий эпизод с участием украинца. Малиновский получил травму и не смог продолжить матч, его вынесли с поля на носилках.

Вероятно, украинец получил перелом лодыжки, но точный диагноз будет известен уже после завершения поединка.

ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге