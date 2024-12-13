Позор Динамо в ЛЕ, Усик прибыл в Эр-Рияд, ЛНЗ уволил Карраско

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12 декабря.

1. Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду

Киевская команда в первом тайме пропустила три мяча и снова не смогла набрать очки в Лиге Европы

2A. Рома с Довбиком разбила Брагу в Лиге Европы. Артем отыграл второй тайм

Итальянцы победили «Брагу» со счетом 3:0

2B. Еще есть шансы на топ-8. Команда Яремчука сыграла в Лиге Европы

Роман вышел на замену

2C. Дубль джокера. Ман Юнайтед вырвал победу у обидчиков Динамо на 88-й минуте

Виктория Пльзень уступила красным дьяволам в 6-м туре ЛЕ со счетом 1:2

3A. Бойкот пресс-конференций? Шовковский не был многословен после фиаско Динамо

13 декабря киевляне проиграли Реалу Сосьедад 0:3 и вылетели из Лиги Европы

3B. Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер в Лиге чемпионов в 2024 году

Несмотря на скромные результаты, казна «горняков» получит пристойный профит

4A. После скандального матча УПЛ. УАФ накажет лидеров Черноморца

Бутко и Петряк получат дисквалификации

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Андрес Карраско покинул пост главного тренера ЛНЗ

Испанский специалист покинул черкасский клуб

5A. Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ

13 декабря в Цюрихе состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Крапивцов – игрок испанской Жироны

Голкипер юношеской сборной Украины перебрался в испанскую Ла Лигу

5C. Суд Лозанны объяснил, почему Тимощук выиграл иск против УАФ

CAS не нашел доказательств, что Анатолий навредил украинской ассоциации

6A. ATP Awards 2024. Объявлены первые победители: любимый игрок, лучший тренер

Синнер снова стал «любимчиком», лучший коуч – Майкл Расселл, который тренирует Фритца

6B. Прогресс и Камбек года в мужском теннисе: в АТР назвали обладателей наград

Джованни Мпеши Перрикар и Маттео Берреттини получили признание от ассоциации

6C. Ястремская вылетела из последнего турнира WTA в сезоне от 236-й ракетки

Даяна в двух сетах проиграла Кароль Монне во втором раунде 125-тысячника в Лиможе

7A. ФОТО. Усик завершил тренировочный лагерь. Чемпион отправляется в Эр-Рияд

21 декабря в Саудовской Аравии Александр проведет бой-реванш с Тайсоном Фьюри

7B. Тайсон ФЬЮРИ: «Я просто устал. Это была ошибка»

Британец назвал главную ошибку в бою с Усиком

7C. ВИДЕО. Чемпион на месте. Усик прибыл в Эр-Рияд на мегабой-реванш с Фьюри

Поединок состоится 21 декабря 2024 года

7D. ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте

Тайсон отметил свой возраст

8A. Юниорский Кубок IBU. Первый подиум для Украины. Шевченко вошла в топ-3

Остальные украинские биатлонистки вне двадцатки лучших

8B. Подготовка к ЧМ. Сборная Украины провела матч с Польшей

Минимальная победа хозяев

9A. Гукеш из Индии стал чемпионом мира по шахматам, выиграв матч у китайца Дина

Судьба титула была определена в Сингапуре в последней 14-й партии матча

9B. Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта

В американском бейсболе платят бешеные деньги

10A. Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?

С конца августа украинец находится в статусе свободного агента…

10B. Расцвет фиалок: как Фиорентина идет к успеху с новыми лидерами и тренером

Оцениваем удачный старт сезона для клуба из Флоренции