ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Крапивцов – игрок испанской Жироны

Вратарь юношеской сборной Украины (U-19) Владислав Крапивцов подписал контракт с испанской «Жироной».

Украинский голипер несколько недель тренировался с основной командой, прошел медосмотр и подписал контракт с каталонским клубом до 2029 года.

Крапивцов станет вторым украинцем в испанском клубе – присоединится в «Жироне» к полузащитнику Виктору Цыганкову.

В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду СК «Днепр-1», в которой сыграл 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.