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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Крапивцов – игрок испанской Жироны
Испания
12 декабря 2024, 17:40 | Обновлено 12 декабря 2024, 18:24
2761
4

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Крапивцов – игрок испанской Жироны

Голкипер юношеской сборной Украины перебрался в испанскую Ла Лигу

12 декабря 2024, 17:40 | Обновлено 12 декабря 2024, 18:24
2761
4
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Крапивцов – игрок испанской Жироны
ФК Жирона. Владислав Крапивцов

Вратарь юношеской сборной Украины (U-19) Владислав Крапивцов подписал контракт с испанской «Жироной».

Украинский голипер несколько недель тренировался с основной командой, прошел медосмотр и подписал контракт с каталонским клубом до 2029 года.

Крапивцов станет вторым украинцем в испанском клубе – присоединится в «Жироне» к полузащитнику Виктору Цыганкову.

В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду СК «Днепр-1», в которой сыграл 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Владислав Крапивцов Виктор Цыганков
Микола Титюк Источник: ФК Жирона
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Demid Romanchik
Молодец, выбрал нормальное будущее 
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Remark
Про ТЦК і виїзд закордон питання будемо обговорювати? Чи вже п.й?
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-7
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