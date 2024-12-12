ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Крапивцов – игрок испанской Жироны
Голкипер юношеской сборной Украины перебрался в испанскую Ла Лигу
Вратарь юношеской сборной Украины (U-19) Владислав Крапивцов подписал контракт с испанской «Жироной».
Украинский голипер несколько недель тренировался с основной командой, прошел медосмотр и подписал контракт с каталонским клубом до 2029 года.
Крапивцов станет вторым украинцем в испанском клубе – присоединится в «Жироне» к полузащитнику Виктору Цыганкову.
В прошлом сезоне 19-летний вратарь выступал за юношескую команду СК «Днепр-1», в которой сыграл 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир хочет стать самым старшим чемпионом в истории
Даниил Игнатенко стал первым украинцем, покинувшим Лигу чемпионов в её новом формате