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Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 16:45 | Обновлено 12 декабря 2024, 16:54
665
1

После скандального матча УПЛ. УАФ накажет лидеров Черноморца

Бутко и Петряк получат дисквалификации

12 декабря 2024, 16:45 | Обновлено 12 декабря 2024, 16:54
665
1
После скандального матча УПЛ. УАФ накажет лидеров Черноморца
ФК Черноморец

По информации СМИ, игроки Черноморца Богдан Бутко и Иван Петряк будут дисквалифицированы после матча УПЛ против Александрии, в котором оба получили по красной карточке.

Футболисты были удалены с поля за мат и агрессивное поведение в адрес арбитра встречи. Сообщается, что Петряк пропустит три матча, а дисквалификация Бутко рассчитана на две игры и еще одну условно.

После матча представители одесской команды были недовольны работой судьи.

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли, анализируя эти моменты, отметил, что арбитр поступил правильно, однако мог сделать так, чтобы не доводить игроков до эмоций.

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Богдан Бутко Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Иван Петряк Александрия - Черноморец КДК УАФ
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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sasha_d99
Что и требовалось доказать! Игроки плохие и получили дисквал, а судейка хороший и получит назначение на новые матчи с указанием работать также "хорошо"
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