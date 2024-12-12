После скандального матча УПЛ. УАФ накажет лидеров Черноморца

По информации СМИ, игроки Черноморца Богдан Бутко и Иван Петряк будут дисквалифицированы после матча УПЛ против Александрии, в котором оба получили по красной карточке.

Футболисты были удалены с поля за мат и агрессивное поведение в адрес арбитра встречи. Сообщается, что Петряк пропустит три матча, а дисквалификация Бутко рассчитана на две игры и еще одну условно.

После матча представители одесской команды были недовольны работой судьи.

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли, анализируя эти моменты, отметил, что арбитр поступил правильно, однако мог сделать так, чтобы не доводить игроков до эмоций.