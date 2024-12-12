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Испания
12 декабря 2024, 08:37 | Обновлено 12 декабря 2024, 08:50
1917
1

Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта

В американском бейсболе платят бешеные деньги

12 декабря 2024, 08:37 | Обновлено 12 декабря 2024, 08:50
1917
1
Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Сото

Звездный аутфилдер американской бейсбольной лиги MLB Хуан Сото из Доминиканской республики установил исторический рекорд в спорте.

Бейсболист подписал невероятный контракт с «Нью-Йорк Мэтс». Соглашение заключено на 15 сезонов, в контракте прописана безумная сумма – 765 миллионов долларов. Контракт Сото является крупнейшим в истории спорта.

Он на 65 млн опередил контракт еще одного бейсболиста Атани, который был подписан год назад. Долгое время рекорд принадлежал звездному аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который за последние 4 сезона в испанской «Барселоне» заработал 674 млн.

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MLB бейсбол Барселона рекорд Лионель Месси зарплаты
Дмитро Олійник Источник: Daily Mail
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Олег Мандрівник
674 млн евро за 4 сезона это всё-таки больше, чем 765млн баксов за 15 сезонов 🤔
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