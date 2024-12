Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта

Звездный аутфилдер американской бейсбольной лиги MLB Хуан Сото из Доминиканской республики установил исторический рекорд в спорте.

Бейсболист подписал невероятный контракт с «Нью-Йорк Мэтс». Соглашение заключено на 15 сезонов, в контракте прописана безумная сумма – 765 миллионов долларов. Контракт Сото является крупнейшим в истории спорта.

Он на 65 млн опередил контракт еще одного бейсболиста Атани, который был подписан год назад. Долгое время рекорд принадлежал звездному аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который за последние 4 сезона в испанской «Барселоне» заработал 674 млн.

JUAN SOTO WILL MAKE CLOSE TO 6 THOUSAND DOLLARS PER HOUR FROM THE METS FOR THE NEXT 15 YEARS.



• $51,000,000 per year

• $4,250,000 per month

• $980,769 per week

• $139,726 per day

• $5,821 per hour

• $97 per minute



