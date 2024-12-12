Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта

Звездный аутфилдер американской бейсбольной лиги MLB Хуан Сото из Доминиканской республики установил исторический рекорд в спорте.

Бейсболист подписал невероятный контракт с «Нью-Йорк Мэтс». Соглашение заключено на 15 сезонов, в контракте прописана безумная сумма – 765 миллионов долларов. Контракт Сото является крупнейшим в истории спорта.

Он на 65 млн опередил контракт еще одного бейсболиста Атани, который был подписан год назад. Долгое время рекорд принадлежал звездному аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который за последние 4 сезона в испанской «Барселоне» заработал 674 млн.