Больше Месси на $91 млн. Подписан самый большой контракт в истории спорта
В американском бейсболе платят бешеные деньги
Звездный аутфилдер американской бейсбольной лиги MLB Хуан Сото из Доминиканской республики установил исторический рекорд в спорте.
Бейсболист подписал невероятный контракт с «Нью-Йорк Мэтс». Соглашение заключено на 15 сезонов, в контракте прописана безумная сумма – 765 миллионов долларов. Контракт Сото является крупнейшим в истории спорта.
Он на 65 млн опередил контракт еще одного бейсболиста Атани, который был подписан год назад. Долгое время рекорд принадлежал звездному аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который за последние 4 сезона в испанской «Барселоне» заработал 674 млн.
🚨INSANE: JUAN SOTO WILL MAKE CLOSE TO 6 THOUSAND DOLLARS PER HOUR FROM THE METS FOR THE NEXT 15 YEARS.— MLFootball (@_MLFootball) December 9, 2024
• $51,000,000 per year
• $4,250,000 per month
• $980,769 per week
• $139,726 per day
• $5,821 per hour
• $97 per minute
🤯🤯🤯 pic.twitter.com/njlY7CbKH6
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