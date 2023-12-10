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Англия
10 декабря 2023, 21:07 | Обновлено 10 декабря 2023, 21:31
7823
5

Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта

Сехей Атани подписал в MLB 10-летний контракт на сумму 700 млн долларов

10 декабря 2023, 21:07 | Обновлено 10 декабря 2023, 21:31
7823
5
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный игрок американской бейсбольной лиги MLB Сехей Атани из Японии установил исторический рекорд.

Японский бейсболист подписал 10-летний контракт на сумму 700 млн долларов с клубом Лос-Анджелес Доджерс, и это наибольший контракт в истории профессионального спорта.

Долгое время рекорд принадлежал звездному аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который за последние 4 сезона в испанской «Барселоне» заработал 674 млн евро.

На днях известный гольфист Джон Рам подписал контракт с лигой LIV Golf на сумму 520 млн евро за сезон.

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Источник Time
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Комментарии 5
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AndiM
Цілі країни принижуються і роблять всяку х-ню за для мільярдного траншу від МВФ, а тут якесь чмо яке може палкою відбити м'яч чи якийсь володар коричневого м'яча отримують такі гроші просто так.
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