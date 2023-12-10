Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Сехей Атани подписал в MLB 10-летний контракт на сумму 700 млн долларов
Звездный игрок американской бейсбольной лиги MLB Сехей Атани из Японии установил исторический рекорд.
Японский бейсболист подписал 10-летний контракт на сумму 700 млн долларов с клубом Лос-Анджелес Доджерс, и это наибольший контракт в истории профессионального спорта.
Долгое время рекорд принадлежал звездному аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который за последние 4 сезона в испанской «Барселоне» заработал 674 млн евро.
На днях известный гольфист Джон Рам подписал контракт с лигой LIV Golf на сумму 520 млн евро за сезон.
Shohei Ohtani now tops the list for biggest contracts in MLB history! 💰 pic.twitter.com/1aq3nSx9Ht— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 9, 2023
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