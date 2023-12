Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта

Звездный игрок американской бейсбольной лиги MLB Сехей Атани из Японии установил исторический рекорд.

Японский бейсболист подписал 10-летний контракт на сумму 700 млн долларов с клубом Лос-Анджелес Доджерс, и это наибольший контракт в истории профессионального спорта.

Долгое время рекорд принадлежал звездному аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который за последние 4 сезона в испанской «Барселоне» заработал 674 млн евро.

На днях известный гольфист Джон Рам подписал контракт с лигой LIV Golf на сумму 520 млн евро за сезон.

Shohei Ohtani now tops the list for biggest contracts in MLB history! 💰 pic.twitter.com/1aq3nSx9Ht