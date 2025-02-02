Буткевич прокомментировал скандальную ситуацию с паспортом Макуана
У президента «Полесья» нет вопросов к Владимиру Тесле
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал увольнение вице-президента клуба Владимира Тесли, а также вспомнил скандальную ситуацию с паспортом конголезского вингера Бени Макуана.
– Самая горячая кадровая новость в «Полесье» – увольнение Владимира Тесли. Можете прокомментировать это решение?
– Это решение не было спонтанным или эмоциональным. К сожалению, наши взгляды к подходам развития клуба и методики управления расходятся. Поэтому принял это решение перед стартом второй части сезона.
– Повлияла ли на ваше решение ситуация с Бени Макуаной?
– Конкретно по этому случаю у меня вопросов к Тесле нет. Паспорта африканских легионеров собирали для юридической экспертизы по визам, чтобы игроки вовремя могли вернуться в Украину после зимних каникул, чтобы не возникло проблем с пересечением границы. Макуана не участвовал в игре против «Шахтера» и выразил желание еще до матча досрочно покинуть расположение команды и поехать домой в отпуск. Ему не понравилось, что паспорта в тот момент еще были в юридическом отделе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий матч на пятисотнике в Австрии состоится 2 февраля, начало – в 15:00
Эдвин ван дер Сар высказался о Дмитрии Ризныке