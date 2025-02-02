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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 11:25 |
874
1

Буткевич прокомментировал скандальную ситуацию с паспортом Макуана

У президента «Полесья» нет вопросов к Владимиру Тесле

02 февраля 2025, 11:25 |
874
1
Буткевич прокомментировал скандальную ситуацию с паспортом Макуана
ФК Полесье. Бени Макуана

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал увольнение вице-президента клуба Владимира Тесли, а также вспомнил скандальную ситуацию с паспортом конголезского вингера Бени Макуана.

– Самая горячая кадровая новость в «Полесье» – увольнение Владимира Тесли. Можете прокомментировать это решение?

– Это решение не было спонтанным или эмоциональным. К сожалению, наши взгляды к подходам развития клуба и методики управления расходятся. Поэтому принял это решение перед стартом второй части сезона.

– Повлияла ли на ваше решение ситуация с Бени Макуаной?

– Конкретно по этому случаю у меня вопросов к Тесле нет. Паспорта африканских легионеров собирали для юридической экспертизы по визам, чтобы игроки вовремя могли вернуться в Украину после зимних каникул, чтобы не возникло проблем с пересечением границы. Макуана не участвовал в игре против «Шахтера» и выразил желание еще до матча досрочно покинуть расположение команды и поехать домой в отпуск. Ему не понравилось, что паспорта в тот момент еще были в юридическом отделе.

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Владимир Тесля Бени Макуана Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: ФК Полесье
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Diesel
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