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  4. «Рим живет футболом». Довбик рассказал о ценном совете Шевченко
Италия
02 февраля 2025, 11:16 |
670
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«Рим живет футболом». Довбик рассказал о ценном совете Шевченко

Артем Довбик рассказал, что живет в Риме обычной жизнью

02 февраля 2025, 11:16 |
670
0
«Рим живет футболом». Довбик рассказал о ценном совете Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал о разговоре с легендой украинского футбола Андреем Шевченко, возглавляющим ныне УАФ.

«Я не читаю газеты. Шевченко всегда советовал мне вести себя естественно. Я понял, что Рим живет футболом. Здесь есть радио, телевидение, газеты. Я веду себя как обычный человек, люблю свою работу и выкладываюсь по полной», – лаконично сказал Артем.

В этом сезоне на клубном уровне Артем Довбик провел 29 матчей, в которых забил 12 голов и отметился тремя ассистами. Ранее Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».

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Артем Довбик Андрей Шевченко Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Il Messaggero
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