«Рим живет футболом». Довбик рассказал о ценном совете Шевченко

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал о разговоре с легендой украинского футбола Андреем Шевченко, возглавляющим ныне УАФ.

«Я не читаю газеты. Шевченко всегда советовал мне вести себя естественно. Я понял, что Рим живет футболом. Здесь есть радио, телевидение, газеты. Я веду себя как обычный человек, люблю свою работу и выкладываюсь по полной», – лаконично сказал Артем.

В этом сезоне на клубном уровне Артем Довбик провел 29 матчей, в которых забил 12 голов и отметился тремя ассистами. Ранее Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».