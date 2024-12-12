Суд Лозанны объяснил, почему Тимощук выиграл иск против УАФ
CAS не нашел доказательств, что Анатолий навредил украинской ассоциации
Предатель Украины Анатолий Тимощук выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В CAS объяснили, почему удовлетворили иск Тимощука против УАФ.
«Основываясь на доказательствах от УАФ, невозможно сделать вывод, что Тимощук навредил украинскому футболу или украинской ассоциации. Это не значит, что Тимощук не принес вреда, но CAS было установленно, что Анатолий не запятнал репутацию украинского футбола.
Лишение всех титулов – невозможно. Он выиграл эти титулы на поле много лет назад. Они не подлежат лишению, – говорится в заявлении CAS.
Ранее Кополовец обратился к предателю Анатолию Тимощуку, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
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