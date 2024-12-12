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  4. Суд Лозанны объяснил, почему Тимощук выиграл иск против УАФ
Сборная УКРАИНЫ
12 декабря 2024, 19:50 |
918
3

Суд Лозанны объяснил, почему Тимощук выиграл иск против УАФ

CAS не нашел доказательств, что Анатолий навредил украинской ассоциации

12 декабря 2024, 19:50 |
918
3
Суд Лозанны объяснил, почему Тимощук выиграл иск против УАФ
Анатолий Тимощук

Предатель Украины Анатолий Тимощук выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В CAS объяснили, почему удовлетворили иск Тимощука против УАФ.

«Основываясь на доказательствах от УАФ, невозможно сделать вывод, что Тимощук навредил украинскому футболу или украинской ассоциации. Это не значит, что Тимощук не принес вреда, но CAS было установленно, что Анатолий не запятнал репутацию украинского футбола.

Лишение всех титулов – невозможно. Он выиграл эти титулы на поле много лет назад. Они не подлежат лишению, – говорится в заявлении CAS.

Ранее Кополовец обратился к предателю Анатолию Тимощуку, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд (CAS) Украинская ассоциация футбола
Дмитро Олійник Источник: Спортивный арбитражный суд
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Комментарии 3
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ДонЛуган
Не могу понять с чего так горят жопы у многих из-за такого решения ! Это называется Законы ! И их неукоснительное исполнение ! Это то куда часть страны так рвется , называется Европа ! Там никого не е..ут ваши моральные терзания или обиды , там все строго по закону ! То что мразь выбрала рашу и ее доллары а не родину и ее копейки обидно и оскорбительно , вот только суду и Закону на это пое..ать! 
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0
Sheva19
У нас в СБУ та В Верховній раді куча зрадників .Іх ні хто ні чого не лишав .
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0
umnuy2
не переживайте панове европейцы продолжайте озобочиватся
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-1
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