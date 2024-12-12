Расцвет фиалок: как Фиорентина идет к успеху с новыми лидерами и тренером

Неспособность Давида Де Хеа договориться с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте сделала его уход летом 2023 года неизбежным. Испанец не хотел покидать «МЮ» и считал Манчестер своим домом, поэтому поначалу не спешил с поиском нового клуба, надеясь остаться в Англии. Де Хеа иногда критиковали за игру ногами, но при этом считали одним из элитных голкиперов. Поэтому было достаточно странно видеть, как он просидел без дела целый сезон.

Ходили разговоры о возможном переезде испанца в Саудовскую Аравию или США, но с приближением нового сезона возникли обоснованные сомнения относительно того, будет ли Давид вообще снова играть в футбол. Однако 9 августа, после более чем года вне игры, Де Хеа вернулся, подписав контракт с «Фиорентиной». У игрока, по его словам, было много предложений, но он выбрал «фиалок». Футболист заявил, что «Фиорентина» была для него лучшим вариантом. Возможно, так и есть, поскольку Де Хеа играет важную роль в нынешних успехах клуба из Флоренции.

Турнирная таблица Серии А привлекает к себе внимание. Разрыв между первыми двумя командами минимальный, а в топ-4 целых 13 туров продержалась «Фиорентина», имея одинаковое количество очков с действующим чемпионом «Интером», а также опережая «Лацио», «Милан», «Рому» и «Ювентус». До начала текущей кампании никто и не думал, что «фиалки» уже в первой половине сезона обозначат свои амбиции на выход в Лигу чемпионов. В расцвете сил Габриэля Батистуты и Руя Кошты «Фиорентина» была известна как одна из семи лучших команд Серии А, одна из сильнейших команд итальянской лиги, но засуха клуба в борьбе за титулы тянется еще с 1969 года.

Авторитет «фиалок» в последние годы вырос, поскольку они дважды подряд выходили в финал Лиги конференций. Однако клуб потерял тренера, ответственного за эти успехи, поскольку Винченцо Итальяно ушел летом, чтобы возглавить «Болонью», оставив будущее «Фиорентины» под вопросом. Впрочем, на его место пришел Раффаэле Палладино, под руководством которого перспективы команды кажутся не такими уж и туманными. Выбор нового тренера «фиалок» – интересный и интригующий. Палладино впервые оказался в центре внимания Серии А в «Монце», куда его вытащили из Примаверы Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. Он стал главным тренером первой команды в сентябре 2022 года, несмотря на отсутствие опыта в высшем дивизионе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Раффаэле Палладино

Решение руководства «Монцы» оказалось не авантюрным, а проницательным. Палладино привел «бело-красных» к первой победе в Серии А, причем в матче против «Ювентуса», и помог недавно получившей повышение команде сохранить прописку в элитном дивизионе за 6 туров до конца сезона. Берлускони был впечатлен тактической грамотностью специалиста и его навыками управления людьми, в то время как Фабио Капелло не мог поверить, как хорошо Палладино справился с переходом из молодежного состава к основному. «Я думал, что это временный выбор», — сказал легендарный итальянец в интервью. «Когда вы переходите из Примаверы в первую команду, в большинстве случаев это просто реакция на чрезвычайную ситуацию».

Однако в «Монце» просто доверились молодому тренеру. То же самое, судя по всему, сделали и в «Фиорентине». Палладино открыто признает, что на него оказала большое влияние футбольная философия Пепа Гвардиолы, объясняя, что он перенимает основные принципы игры каталонца. Однако его наставником является главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, под руководством которого он играл в «Дженоа». Бывший полузащитник признает, что многое перенял от своего учителя, включая способность команды атаковать противника очень высоко. «Сердце нашей игры основано на занятии пространства. Это нелегко объяснить и научить этому на поле. Но когда игроки понимают, вы видите результаты».

Судя по всему, футболисты «Фиорентины» поняли требования тренера, причем довольно быстро. «Фиалки» набрали всего 3 очка в первых четырех матчах сезона, а потом потеряли только 2 балла с середины сентября. «Фиорентина» выдала серию из семи побед подряд до поединка против «Интера», который остановили из-за проблем с Эдоардо Бове. Успех «фиалок» во многом обусловлен тактической гибкостью Палладино — «Фиорентина» часто меняет свой подход и расстановку в зависимости от конкретных соперников — и фантастическим командным духом, который очень быстро внедрил тренер, который заявляет, что любит каждого члена своей команды, и поэтому относится ко всем как к равным, не делая различий между «стартовыми» игроками и «резервными».

Учитывая подход тренера, неудивительно, что несколько игроков «Фиорентины» стали выделяться, включая новичков, среди которых тот же Бове, Робин Госенс и Явин Адли. То, что этих футболистов «фиалки» заполучили практически бесплатно на правах аренды, свидетельствует о хорошей работе, проделанной спортивным директором Даниэле Праде на трансферном рынке. Перевод Пьетро Комуццо в основной состав также стал показательным решением, поскольку молодой защитник получил свой первый вызов в сборную Италии в ноябре. Это рассматривается как знак больших перемен, поскольку «Фиорентина» в последние годы вложила значительные средства в свой молодежный сектор.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

Однако 2 игрока «фиалок» выделяются особенно отчетливо. Один из них – Мойзе Кин. Итальянец был одним из самых перспективных воспитанников «Ювентуса» и одним из самых ярких молодых форвардов Европы. Но когда «Фиорентина» заплатила за него 13 млн евро минувшим летом, многие эксперты посчитали, что «фиалки» переплатили. Кин провел хороший сезон в «ПСЖ», но не смог проявить себя в туринском клубе и провалился в «Эвертоне», что существенно повлияло на его трансферную стоимость. Сейчас же он является одним из лучших трансферов сезона в Серии А, забив 9 мячей в 12-ти матчах. Влияние Палладино сыграло важную роль в возрождении карьеры игрока, которая ранее была омрачена обвинениями в непрофессионализме.

Что уж говорить о трансфере Кина, если многие сомневались даже в бесплатном подписании голкипера мирового класса. Впрочем, на такую реакцию общественности были причины. Существовали сомнения относительно физического и психического состояния Де Хеа после столь значительного периода за пределами поля и болезненного расставания с «МЮ». Сам Давид признавал, что был настолько глубоко разочарован своим уходом из «Юнайтед», что ему было трудно найти мотивацию для оценки предложений. Это стало одной из причин столь длительного отсутствия испанца, но он продолжал тренироваться и держал в уме возможное возвращение на поле.

Даже Палладино поначалу сомневался в его кондициях, доверив статус первого номера Пьетро Терраччано. Однако после того, как Де Хеа фактически в одиночку оставил «Фиорентину» в Лиге конференций, уверенно проведя серию пенальти против «Академии Пушкаш» в квалификации, тренер изменил свое мнение. С тех пор Давид больше не появлялся на поле в рамках ЛК, но постоянно играет в Серии А. Испанец отыграл пять матчей на ноль, включая четыре из последних шести, и сделал ряд выдающихся сэйвов, чем помог своей команде продлить победную серию. Судя по всему, Де Хеа действительно нашел идеальное место для возрождения карьеры – в команде с маленькими возможностями и большими перспективами.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal