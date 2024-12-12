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  4. Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?
Украина. Премьер лига
12 декабря 2024, 13:08 | Обновлено 12 декабря 2024, 13:24
1099
6

Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?

С конца августа украинец находится в статусе свободного агента…

12 декабря 2024, 13:08 | Обновлено 12 декабря 2024, 13:24
1099
6
Чиловый парень. Коваленко четвертый месяц без клуба. Что с перспективами?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Конец августа принес достаточно неожиданную новость из итальянской Серии А – контракт с украинским хавбеком Виктором Коваленко расторгла «Аталанта». В стане бергамасков экс-звезда академии «Шахтера» провела лишь три минуты в рамках одного поединка чемпионата Италии, а в остальное время скиталась по арендам, защищая цвета сперва «Специи», а затем «Эмполи».

Расставание с Коваленко стало более чем логичным решением от менеджмента «Аталанты». Виктор так и не сумел стать значимым активом для клуба из Бергамо, ни с точки зрения спортивной, ни в плане финансовой составляющей. В какой-то момент Джан Пьеро Гасперини окончательно поставил «крест» на перспективах украинского легионера в своей команде, а боссы клуба так и не сумели найти выгодного варианта с продажей футболиста, предпочтя отдать вопрос дальнейшего трудоустройства непосредственно в руки самого игрока. Поэтому и случилось то, что случилось – контракт был разорван по взаимному согласию сторон, а Коваленко обрел свободу выбора, предвещавшую, как казалось тогда, весьма неплохие перспективы для украинца.

Важно отмечать, что несмотря на провал в «Аталанте», Коваленко в целом являлся довольно значимым исполнителем как для «Специи», так и для «Эмполи». Безусловно, оба эти коллектива звезд с неба в Серии А не хватали, но сам факт выступлений на таком уровне, очевидно, дал Коваленко уверенность в том, что после разрыва трудового соглашения с «Аталантой» он уж точно не пропадет, и хорошее предложение рано или поздно, но получит.

С тех пор прошло три с лишним месяца, а Виктор Коваленко по-прежнему находится в статусе свободного агента. Более того, прямо сейчас внятных перспектив у украинца нет, а ведь ему всего-навсего 28 лет – самый расцвет сил для футболиста его амплуа.

Если зайти на страницу Коваленко в Instagram, то можно убедиться, что Виктор старается поддерживать спортивную форму и, очевидно, надеется продолжить свою профессиональную карьеру.

Впрочем, для успешного трудоустройства одного лишь только фитнеса недостаточно. Нужно как минимум иметь предложения, которые, к тому же, соответствуют уровню амбиций самого исполнителя. А вот тут как раз и кроется ключевая проблема.

После ухода из «Аталанты» и получения статуса свободного агента вокруг персоны Виктора Коваленко действительно было немало слухов. В частности, услугами украинского хавбека интересовались клубы из Греции и Турции. В какой-то момент «Коньяспор» и «Хатайспор» даже выходили на Коваленко с конкретными предложениями, но экс-хавбек сборной Украины категорически отказался от возможности переезда в тамошний чемпионат.

Как стало известно позже, Коваленко нацелен исключительно на то, чтобы остаться в Италии и продолжать выступления на Апеннинском полуострове, где ему очень понравилось в бытовом плане, и откуда Виктор, похоже, перебираться никуда не готов. Нужно сказать, что определенные плюсы у Коваленко однозначно имеются. Во-первых, он, как не крути, имеет статус футболиста международного уровня, так как провел 33 матча в футболке национальной сборной Украины (из очевидных минусов в этом «жирном» плюсе то, что на счету Виктора нет ни одного забитого мяча, а ведь он все-таки футболист атакующего профайла). Во-вторых, Коваленко сыграл уже 62 матча в итальянской Серии А, и называть его случайным персонажем для этой лиги вряд ли стоит. Наконец, в-третьих, украинец более не считается для клубов с Апеннин легионером, так как больше не подпадает под определение футболиста со статусом «non-eu».

Учитывая все это, Коваленко вполне логично посчитал, что никуда торопиться не стоит, а на текущем этапе карьеры очень важно – дождаться хорошего предложения. Таковым осенью нынешнего года выглядел потенциальный вариант с «Дженоа», но в итоге середняк Серии А все-таки отказался от идеи подписания соглашения с украинцем, так как тот не приглянулся тогдашнему наставнику первой команды Альберто Джилардино, уволенным в середине ноября за неудовлетворительные результаты.

С другой стороны, чрезмерную придирчивость Коваленко объяснить достаточно сложно. Говоря глобально, Виктор не проявил себя в итальянской Серии А лучше, чем, к примеру, Евгений Шахов, который являлся достаточно важной фигурой для «Лечче» в сезоне-2019/20, а затем покинул Апеннины и перебрался в АЕК. Да, до Италии Шахов уже играл в Греции, а потому и возвращаться туда ему, пожалуй, было ментально проще, чем Коваленко, который так и не решился разменять один из лучших чемпионатов Европы на, скажем так, лигу весьма среднего уровня и статуса.

Чего ждать дальше? Судя по всему, Коваленко действительно очень нравится в Италии. Не так давно Виктор порадовал своих фолловеров фотографией, сделанной, судя по указанной в ней локации, в Венеции, а один из подписчиков снабдил это фото более чем подходящим комментарием: «Просто чиловый парень».

Похоже, это описание очень точно подходит карьере Виктора Коваленко, по крайней мере, в последнее время. В «Аталанте» украинец так и не сумел зацепиться за место в составе и доказать Джан Пьеро Гасперини свое право быть полезным первой команде по причине неготовности пахать за пределами собственных возможностей. Коваленко оказался в команде из Бергамо в не самый лучший для себя момент – в начале февраля 2021-го, когда его физические кондиции были явно несопоставимыми с другими игроками «Аталанты», для которых никаких зимних пауз в чемпионате, в отличие от украинца, не существовало. Чтобы переломить ситуацию в позитивную для себя сторону Виктору, как не крути, нужно было прыгнуть выше того, к чему он успел привыкнуть в «Шахтере», выйти из зоны комфорта, покинуть, если хотите, пресловутую «теплую ванну».

Ничего этого Коваленко сделать так и не удалось. Он просто продолжать делать то, что и раньше, пока в какой-то момент не пришел к своему нынешнему положению – свободному агенту без очевидных перспектив к трудоустройству на желаемом уровне.

Более того, нынешняя зацикленность на Италии также может сыграть с Коваленко злую шутку, особенно если в январе Виктор опять не сумеет все-таки найти себе подходящий вариант. Тогда придется продолжать поддерживать форму самостоятельно еще какой-то период времени (не исключено, что даже до летнего трансферного окна), а в таком случае каждый месяц без команды будет лишь во вред украинскому хавбеку.

Да и январский трансфер в одну из итальянских команд, если с ним Коваленко все-таки повезет, точно не выглядит для хавбека панацеей. Ведь в этой ситуации Виктору вряд ли будет легче, чем в 2021-м, когда он перебирался в «Аталанту» из «Шахтера». Опять зима, опять отсутствие надлежащего уровня физической готовности и, как следствие, невозможность с ходу выигрывать конкуренцию в первой команде. В общем-то, выглядит как брошенные на перекрестке грабли, на которые ранее Коваленко уже имел неосторожность наскочить…

Что имеем в итоге? Решать, безусловно, самому Коваленко, но со стороны кажется, что в Италии, конечно, чилить весьма комфортно, однако так можно не заметить и момента, когда будет пройдена пресловутая точка невозврата. И тогда варианты с турецкой Суперлигой, или даже украинской Премьер-лигой будут выглядеть чем-то вроде манны небесной. Думаете, что это авторское преувеличение? Что ж, тогда просто поинтересуйтесь, где сейчас играет упоминавшийся выше Евгений Шахов, который в свое время также, как казалось, перерос уровень чемпионата Украины и подался в Европу, но после скитаний по клубам из Греции и Италии вернулся домой, затем выступал в Казахстане, а сейчас… Сейчас он заявлен за тот же клуб, что и Виктор Коваленко – с незатейливым названием ФК «Свободный агент».

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статьи эксклюзив Виктор Коваленко
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Saar
Красава)))) чекає Судакова🤣🤣🤣
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+3
8number
Можна спробувати пекти пиріжки…Ах в Італії, ну тоді кальцоне 😀
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+2
Дані Рохас
Ему по фотке лет 35, какая Италия
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0
Андрій Шевченко
Майбутнє пудрика...в кращому випадку
Ответить
-1
Pixelman
Супряга #2
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-1
Gargantua81
напрашивается вариант с возвращением в Шахтер.
Степаненко похоже все, а Крыськив не спешит продлять контракт, да и не его это место в опорной зоне.
Ответить
-1
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