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Италия
31 августа 2024, 16:04 |
4465
22

ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком

Виктор Коваленко покинул «Аталанту»

31 августа 2024, 16:04 |
4465
22
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Итальянская «Аталанта» официально объявила об уходе украинского полузащитника Виктора Коваленко в итоговой новости трансферного окна. Интересно, что отдельной публикации с прощанием 28-летний футболист не получил.

Виктор присоединился к победителю Лиги Европы 2023/24 зимой 2021 года, но за все это время успел провести за команду лишь 1 матч. Большую часть контракта с «бергамасками» Коваленко провел в арендах в «Специи» и «Эмполи».

В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Виктором Коваленко интересуется «Коньяспор».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Аталанта Бергамо
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Комментарии 22
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Saar
Лунін, Судаков, Мудрик, Коваленко - вже майже ціла команда деревяних футболістів
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+9
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Remark
Зірка Шахтаря! Як же його піарили зі всіх прасок. Вся Європа за ним бігала, поділити між собою не могли.
А на виході, як завжди… що Коваленко, що Мессі Мудріньо, що Судаков… 
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+5
FunnyCat_____
кстати, все же знают, что гнида с ником Otsocity сидит тут с кучи аккаунтов в которых сам же путается?
https://postimg.cc/gallery/px5NLyd -  пруфы 
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+4
FunnyCat_____
с Мишей Мудрыком, как то забылся прошлый донецкий претендент на Золотой Мяч 
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+4
Gargantua81
Витю как футболиста убил Луческу, когда начал его наигрывать опорником а не десяткой как он играл в молодежке
это был огромный талант
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+3
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sania
На черзі новий "голден бой" Судаков. Дуже б не хотілосч, але він упевнено крокує стежкою Коваленка.
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+3
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Pavel_i_CO
Хай в шахтьор повертається і Мурзіка туди в оренду. Разом з Судноковим створять таку потужну трійцю, що від зашкалювання голденбоїв на одному футбольному полі, Земля з орбіти зійде)
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+3
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BUCH
Я досі пам'ятаю, як Луческу казав, що це другий Шевченко...  
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+2
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Burevestnik
пощастило Шахтьору - 
може забрати назад безкоштовно !!!  
хороше підсилення клубу для гри в ЛЧ !!!   
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0
OtsoCity
не знаю. ну чомусь дуже бісить щур гуньдяївській обісраний fanny. з самого початку. якийсь це щур обісраний суркисів з десятком акаунтів
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-6
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