ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
Виктор Коваленко покинул «Аталанту»
Итальянская «Аталанта» официально объявила об уходе украинского полузащитника Виктора Коваленко в итоговой новости трансферного окна. Интересно, что отдельной публикации с прощанием 28-летний футболист не получил.
Виктор присоединился к победителю Лиги Европы 2023/24 зимой 2021 года, но за все это время успел провести за команду лишь 1 матч. Большую часть контракта с «бергамасками» Коваленко провел в арендах в «Специи» и «Эмполи».
В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Виктором Коваленко интересуется «Коньяспор».
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это был огромный талант
може забрати назад безкоштовно !!!
хороше підсилення клубу для гри в ЛЧ !!!