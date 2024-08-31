ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком

Итальянская «Аталанта» официально объявила об уходе украинского полузащитника Виктора Коваленко в итоговой новости трансферного окна. Интересно, что отдельной публикации с прощанием 28-летний футболист не получил.

Виктор присоединился к победителю Лиги Европы 2023/24 зимой 2021 года, но за все это время успел провести за команду лишь 1 матч. Большую часть контракта с «бергамасками» Коваленко провел в арендах в «Специи» и «Эмполи».

В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Виктором Коваленко интересуется «Коньяспор».