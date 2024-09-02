В последний день лета итальянская «Аталанта» на своем официальном сайте выпустила коммюнике, в котором подвела итоги всех кадровых изменений, произошедших в клубе в трансферное окно. Именно благодаря этой сухой и ничем не примечательной заметке на сайте бергамасков футбольная общественность Украины узнала о том, что 28-летний полузащитник Виктор Коваленко, оказывается, больше не является футболистом «Аталанты», а получил статус свободного агента.

Откровенно бесславный уход Коваленко из «Аталанты», в ходе которого украинский легионер даже не удостоился отдельной новости о прощании с клубом и благодарности от него с традиционными в таких случаях пожеланиями успехов в дальнейшей карьере, является более чем логичным завершением мытарств Виктора в Италии. А ведь перебирался Коваленко на Апеннины с весьма амбициозными планами, которые вынашивал как сам футболист, так и его новый клуб…

Трансфер Коваленко в «Аталанту» состоялся на самом финише работы зимнего трансферного окна-2021. Тогда у хавбека истекал контракт с «Шахтером» и он, не желая подписывать новое трудовое соглашение, достиг договоренности с бергамасками, куда и должен был переехать летом на правах свободного агента, после истечения контракта с «горняками». Впрочем, в итальянском клубе решили, что было бы неплохо заполучить Коваленко пораньше, чтобы украинский легионер имел возможность во второй части сезона-2020/21 пройти адаптацию к Италии и тамошнему футболу, а уже затем – вероятно, показать свои лучшие качества на Апеннинах.

Еще одним важным планом руководства «Аталанты» в аспекте Коваленко была потенциальная перепродажа украинца в другой клуб с получением хорошей экономической выгоды. Судите сами: трансфер Виктора обошелся бергамаскам всего в 600 тысяч евро, хотя на тот момент оценочная стоимость хавбека на портале Transfermarkt составляла 6 миллионов. За сущие копейки «Аталанта» подписала не просто «золотого мальчика» «Шахтера», на которого какое-то время в донецком клубе буквально молились и с которого сдували пылинки, пытаясь на его примере показать, как качественно и эффективно работает академия «оранжево-черных», но и действующего футболиста сборной Украины, участника Евро-2016.

Для «Аталанты» в феврале 2021 года трансфер Коваленко выглядел откровенно беспроигрышным вариантом. В Бергамо справедливо, как казалось тогда, полагали, что если украинцу не удастся заиграть в первой команде, то пройдя через одну или несколько аренд в других клубах он сумеет заявить о себе, и в конечном итоге «Аталанта» найдет на Коваленко покупателя, не только компенсировав смехотворные 600 тысяч евро затрат на трансфер Виктора из «Шахтера», но и обязательно получит чистую прибыль.

В итоге во второй части сезона-2020/21 Коваленко 14 раз попадал в заявку «Аталанты» на поединки Серии А, но на поле появился лишь однажды. Это случилось 21 марта в гостевом для бергамасков матче против «Вероны». На момент выхода украинца на поле «Аталанта» уверенно побеждала со счетом 2:0, а потому Джан Пьеро Гасперини не слишком-то и рисковал, бросая в бой Коваленко на 87-й минуте. Интересно, что заменил тогда Виктор не кого иного, как своего соотечественника – Руслана Малиновского.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко выходит на поле вместо Руслана Малиновского

Как показало время, те три минуты стали единственными для Виктора Коваленко в футболке «Аталанты» в официальных матчах. Даже в библиотеке фотографий различных специализированных платформ украинца практически невозможно отыскать в форме бергамасков, да еще и не во время тренировочного процесса или спаррингов. По сути, такие кадры можно с легкостью перечислить на пальцах двух рук – и это еще раз подчеркивает «глобальность» того «наследия», которое оставил после себя в «Аталанте» Коваленко.

Начиная с сезона-2021/22 Коваленко играл за другие команды в Италии на правах аренды. Сперва Виктор провел два сезона за «Специю», причем имел там довольно регулярную игровую практику (47 матчей, 2055 минут, 1 гол, 5 ассистов), однако после вылета «орлят» из Серии А вернулся в «Аталанту», а сезон-2023/24 отыграл на правах займа за «Эмполи», где имел уже чуть меньше возможностей проявить себя (17 матчей, 606 минут, 2 гола, 1 ассист).

«Специя», как поговаривали, оценивала возможность выкупа контракта Коваленко у «Аталанты», но после вылета из элитарного итальянского дивизиона о реализации подобного варианта не могло быть и речи. А вот «Эмполи»… Кажется, там так никогда серьезно и не размышляли над тем, чтобы сделать Виктора полноценным футболистом своей команды. Да и летом в стане «синих» произошла смена главного тренера, что очевидно, также повлияло на позицию клуба в отношении перспектив дальнейшего сотрудничества с украинцем.

Когда летом нынешнего года очередная аренда Коваленко завершилась и он формально вернулся в «Аталанту», стало понятно, что Джан Пьеро Гасперини по-прежнему на украинца не рассчитывает. Этот специалист имеет весьма своеобразный характер и взгляды на тактику, а потому неудивительно, что Коваленко, которого еще в украинской Премьер-лиге немало критиковали за некую леность, склонность в каких-то моментах буквально «затеряться» на поле и не принимать участия в каждом эпизоде общекомандного прессинга, оказался тренеру не нужен.

Хуже всего для Виктора то, что пойдя по арендам в «Специю» и «Эмполи», он в какой-то момент окончательно утратил место в сборной Украины. Нет, из поля зрения тренерского штаба «сине-желтых» Коваленко не выпал – просто уровень его выступлений не выглядел таким, который бы заслуживал непременного вызова хавбека в команду и выхода его на поле. В итоге крайним в карьере Виктора на международном уровне в сине-желтой футболке остается товарищеский матч против Болгарии (1:1), который состоялся аж 11 ноября 2021 года, и в котором Коваленко сыграл только 22 минуты. На тот момент, напомним, наставником украинской национальной команды являлся еще Александр Петраков…

Почему «Аталанта» решила пойти на расторжение контракта с Коваленко? Очевидно, что все лето клуб из Бергамо отчаянно пытался найти выгодный для себя вариант по трудоустройству украинца, но такового так и не отыскал. Также очевидно, что не помогла в этом бергамаскам и самому хавбеку агентская компания ProStar Вадима Шаблия, которая, видимо, была куда больше сфокусирована на подписании крайне статусного для самой себя контракта с вингером «Челси» Михаилом Мудриком, и ей было вовсе не до проблем Коваленко, оказавшегося «отрезанным ломтем» в итальянской Серии А.

В итоге никаких денег на Коваленко «Аталанта» так и не заработала. Да и сам Виктор, в какой-то момент принявший весьма справедливое решение непременно покинуть «Шахтер», не сумел дать правильный толчок развитию своей карьеры. Он просто «утонул в трясине» итальянской Серии А, где не выделялся ничем особенным, ведь если бы было иначе, то у «Аталанты» не было бы отбоя от покупателей на украинца, пусть даже и не из числа топовых клубов.

Сейчас, по слухам, Коваленко имеет варианты продолжения карьеры отнюдь не в топовых лигах Европы. Это, прежде всего, Греция и Турция – там, где весьма комфортно жить и очень неплохо платят, но где крайне сложно рассчитывать на возможность возвращения в национальную сборную, особенно если ты играешь не за тамошних грандов.

А интерес к Коваленко проявляют отнюдь не гранды. Например, в Турции речь идет о варианте с середняком Суперлиги «Коньяспором», да и тот еще намерен тщательным образом взвесить все «за» и «против» потенциального сотрудничества с украинцем.

Вот и получается, что топовый уровень истинно европейской карьеры Виктора Коваленко вместился во временной отрезок длинною в три минуты… Именно столько хавбек сыграл в Серии А за «Аталанту», о чем уже вспоминалось выше. Все остальное для Виктора можно справедливо называть мытарствами, ведь покинув Украину Коваленко так и не сумел обрести самого себя на футбольном поле – такого, коим он был в Юношеской лиге УЕФА-2014/15 или Лиге Европы-2015/16.

Возможно, Виктор очень поздно решился на уход из «Шахтера»… Может быть, Серия А просто оказалась неподходящей для хавбека лигой… Не исключено, что есть и другие вполне резонные версии, объясняющие суть всего произошедшего. Но сейчас это уже на главное, ведь нам остается однозначно констатировать лишь одно: Виктор Коваленко, которого когда-то Мирча Луческу называл наиболее талантливым украинским футболистом за всю историю и даже предрекал ему достижения, превосходящие то, чего удалось достичь Андрею Шевченко, не реализовал и десятой части выданных ему авансов, по причине чего и оказался в 28 лет невостребованным на рынке свободным агентом, статус которого получил уже тогда, когда его клуб отчаялся найти вариант с его продажей. Грустно все это, что тут еще добавить…