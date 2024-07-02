Новый наставник для Коваленко. Эмполи назначил нового тренера
С командой будет работать Роберто Д’Аверса
«Эмполи» официально сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал 48-летний Роберто Д’Аверса.
На посту главного тренера «Эмполи» Д’Аверса заменил Давиде Николу, который работал с командой с января текущего года и спас ее от вылета из Серии А (17-е место в итоговой турнирной таблице).
Предыдущим местом работы Д’Аверсы был «Лечче», откуда его уволили в марте текущего года. Также работал с «Сампдоией», «Пармой» и «Виртус Ланчано».
Напомним, за «Эмполи» выступает украинец Виктор Коваленко. Его гол в ворота «Наполи» был признан лучшим в прошлом сезоне среди игроков «Эмполи».
𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗'𝗔𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 2, 2024
Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto D’Aversa.
Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. pic.twitter.com/Dzz7855ik6
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