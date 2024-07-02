Новый наставник для Коваленко. Эмполи назначил нового тренера

«Эмполи» официально сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал 48-летний Роберто Д’Аверса.

На посту главного тренера «Эмполи» Д’Аверса заменил Давиде Николу, который работал с командой с января текущего года и спас ее от вылета из Серии А (17-е место в итоговой турнирной таблице).

Предыдущим местом работы Д’Аверсы был «Лечче», откуда его уволили в марте текущего года. Также работал с «Сампдоией», «Пармой» и «Виртус Ланчано».

Напомним, за «Эмполи» выступает украинец Виктор Коваленко. Его гол в ворота «Наполи» был признан лучшим в прошлом сезоне среди игроков «Эмполи».