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Италия
02 июля 2024, 14:14 |
225
0

Новый наставник для Коваленко. Эмполи назначил нового тренера

С командой будет работать Роберто Д’Аверса

02 июля 2024, 14:14 |
225
0
Новый наставник для Коваленко. Эмполи назначил нового тренера
ФК Эмполи. Роберто Д'Аверса

«Эмполи» официально сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал 48-летний Роберто Д’Аверса.

На посту главного тренера «Эмполи» Д’Аверса заменил Давиде Николу, который работал с командой с января текущего года и спас ее от вылета из Серии А (17-е место в итоговой турнирной таблице).

Предыдущим местом работы Д’Аверсы был «Лечче», откуда его уволили в марте текущего года. Также работал с «Сампдоией», «Пармой» и «Виртус Ланчано».

Напомним, за «Эмполи» выступает украинец Виктор Коваленко. Его гол в ворота «Наполи» был признан лучшим в прошлом сезоне среди игроков «Эмполи».

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Эмполи Давиде Никола Виктор Коваленко
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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