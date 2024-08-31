Турецкий клуб нацелился на экс-игрока сборной Украины из топ-чемпионата
Виктор Коваленко может перейти из «Аталанты» в «Коньяспор»
Турецкий «Коньяспор» контактировал с украинским полузащитником итальянской «Аталанты» Виктором Коваленко, сообщает местный журналист Халил Йылмазер.
По информации источника, руководство клуба еще не приняло решение о трансфере 28-летнего футболиста.
Отмечается, что переход может состояться на правах свободного агента.
В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини не рассчитывает на экс-игрока национальной сборной Украины (33 поединка).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник сборной Украины верит, что и Артем, и римляне будут добавлять по ходу сезона
Серб – о фиаско во встрече с Алексеем Попыриным