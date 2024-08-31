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Турция
31 августа 2024, 15:52 | Обновлено 31 августа 2024, 16:20
1449
0

Турецкий клуб нацелился на экс-игрока сборной Украины из топ-чемпионата

Виктор Коваленко может перейти из «Аталанты» в «Коньяспор»

31 августа 2024, 15:52 | Обновлено 31 августа 2024, 16:20
1449
0
Турецкий клуб нацелился на экс-игрока сборной Украины из топ-чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Турецкий «Коньяспор» контактировал с украинским полузащитником итальянской «Аталанты» Виктором Коваленко, сообщает местный журналист Халил Йылмазер.

По информации источника, руководство клуба еще не приняло решение о трансфере 28-летнего футболиста.

Отмечается, что переход может состояться на правах свободного агента.

В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини не рассчитывает на экс-игрока национальной сборной Украины (33 поединка).

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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