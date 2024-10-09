Дженоа отказался от украинца. Он должен был заменить Малиновского

Итальянский клуб «Дженоа» решил рассмотреть рынок свободных агентов после тяжелой травмы хавбека сборной Украины Руслана Малиновского.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, клуб заинтересовался экс-полузащитником сборной Украины Виктором Коваленко, но в итоге наставник «Дженоа» Альберто Джилардино выступил против подписания украинца.

В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Летом закончился его контракт с «Аталантой», поэтому сейчас игрок является свободным агентом.