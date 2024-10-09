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  4. Дженоа отказался от украинца. Он должен был заменить Малиновского
Италия
09 октября 2024, 21:38 |
1439
1

Дженоа отказался от украинца. Он должен был заменить Малиновского

Альберто Джилардино не захотел подписывать Коваленко

09 октября 2024, 21:38 |
1439
1
Дженоа отказался от украинца. Он должен был заменить Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Итальянский клуб «Дженоа» решил рассмотреть рынок свободных агентов после тяжелой травмы хавбека сборной Украины Руслана Малиновского.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, клуб заинтересовался экс-полузащитником сборной Украины Виктором Коваленко, но в итоге наставник «Дженоа» Альберто Джилардино выступил против подписания украинца.

В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Летом закончился его контракт с «Аталантой», поэтому сейчас игрок является свободным агентом.

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Альберто Джилардино Дженоа трансферы свободный агент Виктор Коваленко Руслан Малиновский трансферы Серии A
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Oleksandr Melnychuk
Змінюємо слова відомої пісні) Віті тепер треба зайти))
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