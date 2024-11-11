«Предложения есть». Стало известно, где хочет продолжить карьеру Коваленко

Воспитанник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко уже достаточно долгое время находится в статусе свободного агента. Как сообщает ТаТоТаке, футболист хочет играть исключительно в Италии.

По сообщению источника, Виктор очень придирчиво относится к предложениям. Он отказался продолжать карьеру в Турции. Было еще несколько предложений, но они тоже не подошли украинцу. Отмечается, что в Италии Виктор уже не легионер, не игрок статуса «non-eu».

Последним клубом Коваленко был «Эмполи». В прошлом сезоне Серии А украинец провел 17 матчей, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.