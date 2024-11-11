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  4. «Фильм, который мы видели». В Италии оценили игру Довбика против Болоньи
Италия
11 ноября 2024, 09:43 |
275
0

«Фильм, который мы видели». В Италии оценили игру Довбика против Болоньи

Украинский нападающий «Ромы» провел на поле весь матч

11 ноября 2024, 09:43 |
275
0
«Фильм, который мы видели». В Италии оценили игру Довбика против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

10 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями. После поединка издание il Romanista оценило игру 27-летнего футболиста:

«Его игра - это фильм, который мы уже видели слишком много раз: товарищи по команде его мало и плохо ищут передачами, он сам должен найти недостающие зоны, и он никогда не приближается к ним, в большинстве случаев производя плохое впечатление».

В итоге журналисты поставили украинцу 4 балла из 10 возможных.

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Рома Рим Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Болонья
Дмитро Вербинський Источник: il Romanista
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