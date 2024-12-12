ATP Awards 2024. Объявлены первые победители: любимый игрок, лучший тренер

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила первых обладателей наград ATP Awards 2024.

Любимчиком года по версии болельщиков стал первый номер мирового рейтинга Янник Синнер. Итальянец выиграл эту награду во второй сезон подряд. Что касается парного разряда, то фанам больше всего понравился итальянский тандем Симоне Боллели / Андреа Вавассори.

Лучшим тренером стал Майкл Расселл, который является коучем американца Тейлора Фритца. В 2024 Фритц впервые в карьере сыграл в финале турнира Grand Slam (US Open – поражение Синнеру).

Доминик Тим, который в 2024 году официально завершил карьеру, удостоился награды имени Артура Эша, которая вручается за наибольший вклад в устойчивое развитие (работа над сохранением окружающей среды).

Новичком года был признан чешский теннисист Якуб Меншик, который завершил сезон на 48-м месте, а стартовал с 167-й позиции.

ATP предстоит также объявить победителей в следующих номинациях: