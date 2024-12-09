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WTA
09 декабря 2024, 18:50 |
301
0

Названа лучшая теннисистка сезона. Известны победительницы WTA Awards 2024

Арина Соболенко признана лучшей в 2024 году, новичком сезона стала Лулу Сан

09 декабря 2024, 18:50 |
301
0
Названа лучшая теннисистка сезона. Известны победительницы WTA Awards 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена победительниц премии WTA Awards 2024.

  • Теннисистка года – Арина Соболенко
  • Дуэт года – Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия)
  • Прогресс года – Эмма Наварро (США)
  • Новичок года – Лулу Сан (Новая Зеландия)
  • Возвращение года – Паула Бадоса (Испания)

В голосовании приняли участие представители международных теннисных СМИ.

В списке номинанток на награды WTA Awards были и две украинки: Марта Костюк (прогресс года) и Людмила Киченок (дуэт года – вместе с Аленой Остапенко).

В прошлом году Элина Свитоилна получила награду «возвращение года».

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Лулу Сан (Радовчич)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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