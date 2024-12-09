Названа лучшая теннисистка сезона. Известны победительницы WTA Awards 2024

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена победительниц премии WTA Awards 2024.

Теннисистка года – Арина Соболенко

Дуэт года – Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия)

Прогресс года – Эмма Наварро (США)

Новичок года – Лулу Сан (Новая Зеландия)

Возвращение года – Паула Бадоса (Испания)

В голосовании приняли участие представители международных теннисных СМИ.

В списке номинанток на награды WTA Awards были и две украинки: Марта Костюк (прогресс года) и Людмила Киченок (дуэт года – вместе с Аленой Остапенко).

В прошлом году Элина Свитоилна получила награду «возвращение года».