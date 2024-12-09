WTA09 декабря 2024, 18:50 |
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Названа лучшая теннисистка сезона. Известны победительницы WTA Awards 2024
Арина Соболенко признана лучшей в 2024 году, новичком сезона стала Лулу Сан
09 декабря 2024, 18:50 |
301
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Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена победительниц премии WTA Awards 2024.
- Теннисистка года – Арина Соболенко
- Дуэт года – Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия)
- Прогресс года – Эмма Наварро (США)
- Новичок года – Лулу Сан (Новая Зеландия)
- Возвращение года – Паула Бадоса (Испания)
В голосовании приняли участие представители международных теннисных СМИ.
В списке номинанток на награды WTA Awards были и две украинки: Марта Костюк (прогресс года) и Людмила Киченок (дуэт года – вместе с Аленой Остапенко).
В прошлом году Элина Свитоилна получила награду «возвращение года».
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