Ангелина Калинина – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 69) стартовала на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде квалификации украинка играет против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 110). Встреча стартовала в 13:50 по Киеву.

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При счете 6:4, 1:0 в пользу Ангелины поединок был прерван из-за дождя.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале отбора поборется либо с Диан Парри, либо с Элой Зайдель.

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