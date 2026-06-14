WTA14 июня 2026, 13:50 | Обновлено 14 июня 2026, 16:32
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Ангелина Калинина – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации WTA 500 в Берлине
14 июня 2026, 13:50 | Обновлено 14 июня 2026, 16:32
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14 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 69) стартовала на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
В первом раунде квалификации украинка играет против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 110). Встреча стартовала в 13:50 по Киеву.
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При счете 6:4, 1:0 в пользу Ангелины поединок был прерван из-за дождя.
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале отбора поборется либо с Диан Парри, либо с Элой Зайдель.
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