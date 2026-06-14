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WTA
14 июня 2026, 13:50 | Обновлено 14 июня 2026, 16:32
516
0

Ангелина Калинина – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации WTA 500 в Берлине

14 июня 2026, 13:50 | Обновлено 14 июня 2026, 16:32
516
0
Ангелина Калинина – Лулу Сан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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14 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 69) стартовала на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде квалификации украинка играет против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 110). Встреча стартовала в 13:50 по Киеву.

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При счете 6:4, 1:0 в пользу Ангелины поединок был прерван из-за дождя.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале отбора поборется либо с Диан Парри, либо с Элой Зайдель.

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Ангелина Калинина Лулу Сан (Радовчич) смотреть онлайн WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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