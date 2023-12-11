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WTA
11 декабря 2023, 16:30 | Обновлено 11 декабря 2023, 16:39
902
0

Возвращение года. Элина Свитолина получила награду WTA Awards

Украинка провела потрясающий сезон и получила признание от WTA

11 декабря 2023, 16:30 | Обновлено 11 декабря 2023, 16:39
902
0
Возвращение года. Элина Свитолина получила награду WTA Awards
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина получил награду WTA Awards.

Представители Женской теннисной организации назвали украинку, которая располагается на 25-й позиции мирового рейтинга, «Возвращением года».

«Элина Свитолина провела 12 месяцев вдали от WTA Tour, чтобы поприветствовать в своей семье дочь Скай, родившуюся в октябре 2022 года. Свитолина вернулась в строй в апреле 2023 года. До беременности Свитолина провела более 200 недель подряд в первой десятке и всего через месяц после долгожданного возвращения на корт завоевала свой 17-й титул в карьере на WTA 250 в Страсбурге.

Ее возвращение продолжилось четвертьфиналом на Ролан Гаррос, после чего она повторила свой лучший результат на турнирах Grand Slam, выйдя в полуфинал на Уимблдоне, победив при этом первую ракетку мира WTA Игу Свентек. За пять месяцев Свитолина снова взлетела вверх в рейтинге WTA и завершила год почти так, как будто она никогда и не покидала теннис», – отметили в WTA.

Вместе с Элиной на награду «Возвращение года» претендовали Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Се Шувэй и Анастасия Павлюченкова.

Теннисисткой года стала первая ракетка мира Ига Свентек.

Награды WTA Awards:

  • Теннисистка года – Ига Свентек
  • Лучшая пара года – Сторм Хантер / Элизе Мертенс
  • Прогресс года – Чжэн Циньвень
  • Новичок года – Мирра Андреева
  • Возвращение года – Элина Свитолина
  • Награда за спортивное мастерство и за работу на благо теннисисток – Онс Жабер
  • Награда за активное продвижение тенниса вне корта – Джессика Пегула
  • Тренер года – Томаш Викторовски (коуч Иги Свентек)
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Элина Свитолина WTA Ига Свёнтек Сторм Хантер (Сандерс) Элизе Мертенс Томаш Викторовски Чжэн Циньвень Мирра Андреева Онс Жабер Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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