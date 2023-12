Возвращение года. Элина Свитолина получила награду WTA Awards

Украинская теннисистка Элина Свитолина получил награду WTA Awards.

Представители Женской теннисной организации назвали украинку, которая располагается на 25-й позиции мирового рейтинга, «Возвращением года».

«Элина Свитолина провела 12 месяцев вдали от WTA Tour, чтобы поприветствовать в своей семье дочь Скай, родившуюся в октябре 2022 года. Свитолина вернулась в строй в апреле 2023 года. До беременности Свитолина провела более 200 недель подряд в первой десятке и всего через месяц после долгожданного возвращения на корт завоевала свой 17-й титул в карьере на WTA 250 в Страсбурге.

Ее возвращение продолжилось четвертьфиналом на Ролан Гаррос, после чего она повторила свой лучший результат на турнирах Grand Slam, выйдя в полуфинал на Уимблдоне, победив при этом первую ракетку мира WTA Игу Свентек. За пять месяцев Свитолина снова взлетела вверх в рейтинге WTA и завершила год почти так, как будто она никогда и не покидала теннис», – отметили в WTA.

Вместе с Элиной на награду «Возвращение года» претендовали Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Се Шувэй и Анастасия Павлюченкова.

Теннисисткой года стала первая ракетка мира Ига Свентек.

Награды WTA Awards:

✨ Welcome to WTA Awards week ✨



The 2023 WTA Player Award winners, as voted for by international tennis media, are ⤵️