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  4. Элина Свитолина претендует на награду от Женской теннисной ассоциации
WTA
20 ноября 2023, 18:41 |
655
0

Элина Свитолина претендует на награду от Женской теннисной ассоциации

Украинка попала в номинацию «Возвращение года»

20 ноября 2023, 18:41 |
655
0
Элина Свитолина претендует на награду от Женской теннисной ассоциации
Jimmie 48. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 мирового рейтинга) претендует на награду от WTA (Женской теннисной ассоциации).

Свитолина попала в номинацию «Возвращение года». Вместе с Элиной на эту награду претендуют Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Се Шувэй и Анастасия Павлюченкова. В эту категорию вошли теннисистки, рейтинг которых снизился по сравнению с прошлым годом из-за травм, но которые смогли вернуться на корт и показать хорошие результаты.

Новый сезон Элина Свитолина начнет в Новой Зеландии. Там 29-летняя теннисистка с 1 по 7 января сыграет в Окленде на турнире WTA 250 ASB Classic.

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Элина Свитолина Маркета Вондроушова Каролина Мухова Се Шувэй Анастасия Павлюченкова WTA
Источник WTA
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