Элина Свитолина претендует на награду от Женской теннисной ассоциации
Украинка попала в номинацию «Возвращение года»
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 мирового рейтинга) претендует на награду от WTA (Женской теннисной ассоциации).
Свитолина попала в номинацию «Возвращение года». Вместе с Элиной на эту награду претендуют Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Се Шувэй и Анастасия Павлюченкова. В эту категорию вошли теннисистки, рейтинг которых снизился по сравнению с прошлым годом из-за травм, но которые смогли вернуться на корт и показать хорошие результаты.
Новый сезон Элина Свитолина начнет в Новой Зеландии. Там 29-летняя теннисистка с 1 по 7 января сыграет в Окленде на турнире WTA 250 ASB Classic.
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