Элина Свитолина претендует на награду от Женской теннисной ассоциации

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 мирового рейтинга) претендует на награду от WTA (Женской теннисной ассоциации).

Свитолина попала в номинацию «Возвращение года». Вместе с Элиной на эту награду претендуют Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Се Шувэй и Анастасия Павлюченкова. В эту категорию вошли теннисистки, рейтинг которых снизился по сравнению с прошлым годом из-за травм, но которые смогли вернуться на корт и показать хорошие результаты.

Новый сезон Элина Свитолина начнет в Новой Зеландии. Там 29-летняя теннисистка с 1 по 7 января сыграет в Окленде на турнире WTA 250 ASB Classic.