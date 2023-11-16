Стало известно, на каком турнире начнет новый сезон Свитолина
Элина впервые сыграет в Окленде
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис начнут новый сезон на турнире в Окленде (Новая Зеландия).
Соревнования WTA 250 ASB Classic пройдут с 1 по 7 января в Окленде. Свитолина впервые выступит на этих соревнованиях. Элина не играла после US Open из-за травмы голеностопа.
Мужской турнир АТР 250 пройдет на второй игровой неделе нового сезона: с 8 по 13 января. Монфис в октябре выиграл турнир в Стокгольме.
#ANNOUNCE: Tennis’ most famous couple is coming to NZ shores! 🇳🇿❤️🔥— ASB Classic (@ASB_Classic) November 15, 2023
Elina Svitolina and Gael Monfils, two of the most respected names in tennis, will be gracing the #ASBClassic stage and continue their comeback streaks from the ‘23 season 💪
🎟️https://t.co/N1UJQHe257 #LetsPlay pic.twitter.com/YFtWaKgCZc
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