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WTA
16 ноября 2023, 08:20 | Обновлено 16 ноября 2023, 08:36
906
0

Стало известно, на каком турнире начнет новый сезон Свитолина

Элина впервые сыграет в Окленде

16 ноября 2023, 08:20 | Обновлено 16 ноября 2023, 08:36
906
0
Стало известно, на каком турнире начнет новый сезон Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис начнут новый сезон на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

Соревнования WTA 250 ASB Classic пройдут с 1 по 7 января в Окленде. Свитолина впервые выступит на этих соревнованиях. Элина не играла после US Open из-за травмы голеностопа.

Мужской турнир АТР 250 пройдет на второй игровой неделе нового сезона: с 8 по 13 января. Монфис в октябре выиграл турнир в Стокгольме.

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WTA Окленд ATP Окленд Элина Свитолина Гаэль Монфис
Источник Twitter
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