Стало известно, на каком турнире начнет новый сезон Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис начнут новый сезон на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

Соревнования WTA 250 ASB Classic пройдут с 1 по 7 января в Окленде. Свитолина впервые выступит на этих соревнованиях. Элина не играла после US Open из-за травмы голеностопа.

Мужской турнир АТР 250 пройдет на второй игровой неделе нового сезона: с 8 по 13 января. Монфис в октябре выиграл турнир в Стокгольме.

#ANNOUNCE: Tennis’ most famous couple is coming to NZ shores! 🇳🇿❤️‍🔥



Elina Svitolina and Gael Monfils, two of the most respected names in tennis, will be gracing the #ASBClassic stage and continue their comeback streaks from the ‘23 season 💪



🎟️https://t.co/N1UJQHe257 #LetsPlay pic.twitter.com/YFtWaKgCZc