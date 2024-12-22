Другие новости22 декабря 2024, 10:27 | Обновлено 22 декабря 2024, 10:33
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Легендарный экс-теннисист: «Усик победил заслуженно! Украина»
Борис Беккер – коротко про бой Александра против Тайсона Фьюри
22 декабря 2024, 10:27 | Обновлено 22 декабря 2024, 10:33
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57-летний легендарный экс-теннисист Борис Беккер из Германии коротко высказался в своем X (Twitter)-аккаунте о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри:
«Явно лучший боец прямо сейчас! Победил заслуженно! Украина ».
Усик в Эр-Рияде одержал победу над Фьюри единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112. Для Александра это вторая победа над Тайсоном за год – в мае украинец также побил британца.
Clearly the better fighter tonight!@usykaa won deservingly! Ukraine 🇺🇦— Boris Becker (@TheBorisBecker) December 21, 2024
December 21, 2024
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