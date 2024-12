Легендарный экс-теннисист: «Усик победил заслуженно! Украина»

57-летний легендарный экс-теннисист Борис Беккер из Германии коротко высказался в своем X (Twitter)-аккаунте о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри:

«Явно лучший боец прямо сейчас! Победил заслуженно! Украина ».

Усик в Эр-Рияде одержал победу над Фьюри единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112. Для Александра это вторая победа над Тайсоном за год – в мае украинец также побил британца.

Clearly the better fighter tonight!@usykaa won deservingly! Ukraine 🇺🇦