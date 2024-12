«Он умер». Симеоне признался, кому посвятил победу над Барселоной

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, кому посвятил победу над каталонской «Барселоной» в матче 18-го тура испанской Ла Лиги (2:1).

«Сегодня день рождения моего папы он умер два года назад. Это был хороший подарок от него, конечно», – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне «Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 41 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

🚨🇦🇷 Diego Simeone: “Today is my dad’s birthday, he passed away two years ago… it was a nice present from him, for sure.” 🥹 pic.twitter.com/I5SxTk4VXi