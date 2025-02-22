Юлия Стародубцева – Димитра Павлу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде квалификации украинка играет против Димитры Павлу (Греция, WTA 530). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Это первая встреча соперниц.

В решающем раунде отбора победительница противостояния сыграет против Леолии Жанжан (Франция, WTA 123).

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