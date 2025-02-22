Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Димитра Павлу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 февраля 2025, 22:10 |
216
1

Юлия Стародубцева – Димитра Павлу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 500 в Мериде

22 февраля 2025, 22:10 |
216
1
Юлия Стародубцева – Димитра Павлу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

22 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде квалификации украинка играет против Димитры Павлу (Греция, WTA 530). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

В решающем раунде отбора победительница противостояния сыграет против Леолии Жанжан (Франция, WTA 123).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница
Рейтинг WTA. Свитолина отдалилась от Костюк, Снигур приближается к топ-100
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
Юлия Стародубцева смотреть онлайн WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ
Теннис | 21 февраля 2025, 20:40 8
Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ
Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ

Клара в трех сетах одолела Каролину и поборется за трофей тысячника в Дубае

Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Футбол | 22 февраля 2025, 07:50 10
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?

Тибо выбрал лучших стражей ворот

Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Бокс | 22.02.2025, 21:05
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Футбол | 22.02.2025, 09:27
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Футбол | 22.02.2025, 18:15
Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Гра жахлива, деградація триває.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
21.02.2025, 04:21
Теннис
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 6
Футбол
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
21.02.2025, 20:37
Бокс
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером
ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером
21.02.2025, 16:56
Бокс
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
20.02.2025, 18:46 10
Футбол
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем