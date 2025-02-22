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Англия
22 февраля 2025, 17:55 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:56
2653
4

ВИДЕО. Судья отменил пенальти на 90+6-й минуте матча Эвертон – Ман Юнайтед

Маттейс де Лигт задержал Эшли Янга, но в итоге рефери изменил свое решение

22 февраля 2025, 17:55 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:56
2653
4
ВИДЕО. Судья отменил пенальти на 90+6-й минуте матча Эвертон – Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между командами Эвертон и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 90+4-й минуте рефери назначил пенальти в ворота красных дьяволов. Маттейс де Лигт задержал Эшлин Янга, который свалился на газон, но мог достать до мяча.

Однако после просмотра VAR судья отменил свое решение. Игроки Эвертона были раздосадованы таким исходом.

ВИДЕО. Судья отменил пенальти на 90+6-й минуте матча Эвертон – Ман Юнайтед

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Маттейс де Лигт видео пенальти Эшли Янг VAR Манчестер Юнайтед Эвертон Эвертон - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Strontium
Если бы Янг не стал падать как жаба, то судья бы точно поставил 11.   Перестарался.)
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Серж
Контакт был. Но это красное днище все равно тянут. 
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