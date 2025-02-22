22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ 2024/25 между командами Эвертон и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Игра завершилась со счетом 2:2.

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На 90+4-й минуте рефери назначил пенальти в ворота красных дьяволов. Маттейс де Лигт задержал Эшлин Янга, который свалился на газон, но мог достать до мяча.

Однако после просмотра VAR судья отменил свое решение. Игроки Эвертона были раздосадованы таким исходом.

ВИДЕО. Судья отменил пенальти на 90+6-й минуте матча Эвертон – Ман Юнайтед