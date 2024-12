«Должно быть стыдно». Ван Бастен разнес Атлетико после победы над Барсой

Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко Ван Бастен поделился эмоциями от матча 18-го тура испанской Ла Лиги, где «Атлетико» обыграл «Барселону» (2:1).

«Конечно, «Атлетико» счастлив, но им должно быть стыдно за себя, когда вы играете так плохо», - сказал ван Бастен.

В нынешнем сезоне «Атлетико» занимает первое место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 41 турнирный пункт после 18 сыгранных матчей.

Ранее эмоциями после победы поделился главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

