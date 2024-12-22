В Болгарии во время благотворительного матча умер экс-игрок софийского ЦСКА

34-летний болгарский футболист Мартин Дечев трагически скончался во время благотворительного матча, посвященного юбилею вручения «Золотого мяча» Христо Стоичкову.

По информации, опубликованной на официальном сайте футбольного клуба ЦСКА София, во время матча Дечеву внезапно стало плохо, и он упал на газон. Медики немедленно начали оказывать ему неотложную помощь, но, к сожалению, вынуждены были констатировать смерть.

Мартин Дечев на протяжении своей карьеры выступал за софийский ЦСКА, «Лудогорец» и «Славию» из Софии. Также защищал цвета нескольких клубов низших дивизионов Болгарии. Футбольную карьеру завершил в 2016 году из-за травмы.

В 2017 году Дечев начал тренерскую деятельность, работая с юношескими командами ЦСКА София. Он тренировал различные возрастные группы, оставляя заметный след в работе с молодыми футболистами.

Ранее похожая трагедия произошла с игроком «Фиорентины» Эдоардо Бове, который перенес остановку сердца во время матча.