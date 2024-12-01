Бове попал в реанимацию. Эпилептический приступ привел к остановке сердца

1 декабря игрок Фиорентины Эдоардо Бове потерял сознание в матче 14-го тура Серии А против Интера.

Изначально сообщалось, что Эдуардо пришел в себя, он спокойно дышит и находится в сознании. Однако пресс-служба фиалок выступила с заявлением, который противоречит этой информации:

«Фиорентина и госпиталь университета Кареджи сообщают, что футболист Эдоардо Бове, которому оказывали помощь на поле после того, как он потерял сознание во время матча Интер – Фиорентина, сейчас находится под фармакологической седацией и госпитализирован в отделение интенсивной терапии (пребывает в реанимации).

Он прибыл в отделение неотложной помощи в состоянии гемодинамической стабильности. Первые кардиологические и неврологические тесты исключили острое повреждение ЦНС и кардио-дыхательной системы. Состояние Эдоардо Бове будет снова оценено через 24 часа».

Как сообщает ANSA, эпилептический приступ, который Бове пережил на поле, привел к остановке сердца.