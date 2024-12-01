Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бове попал в реанимацию. Эпилептический приступ привел к остановке сердца
Италия
01 декабря 2024, 22:54 | Обновлено 01 декабря 2024, 22:55
444
0

Бове попал в реанимацию. Эпилептический приступ привел к остановке сердца

Состояние здоровья игрока Фиорентины будет оценено еще раз через 24 часа

01 декабря 2024, 22:54 | Обновлено 01 декабря 2024, 22:55
444
0
Бове попал в реанимацию. Эпилептический приступ привел к остановке сердца
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря игрок Фиорентины Эдоардо Бове потерял сознание в матче 14-го тура Серии А против Интера.

Изначально сообщалось, что Эдуардо пришел в себя, он спокойно дышит и находится в сознании. Однако пресс-служба фиалок выступила с заявлением, который противоречит этой информации:

«Фиорентина и госпиталь университета Кареджи сообщают, что футболист Эдоардо Бове, которому оказывали помощь на поле после того, как он потерял сознание во время матча Интер – Фиорентина, сейчас находится под фармакологической седацией и госпитализирован в отделение интенсивной терапии (пребывает в реанимации).

Он прибыл в отделение неотложной помощи в состоянии гемодинамической стабильности. Первые кардиологические и неврологические тесты исключили острое повреждение ЦНС и кардио-дыхательной системы. Состояние Эдоардо Бове будет снова оценено через 24 часа».

Как сообщает ANSA, эпилептический приступ, который Бове пережил на поле, привел к остановке сердца.

По теме:
Основному игроку Панатинаикоса стало плохо перед матчем лиги
Удинезе – Дженоа – 0:2. Красная карточка на 4-й минуте. Видео голов и обзор
ФОТО. Малиновский отреагировал на первую победу Виейра во главе Дженоа
Фиорентина Серия A травма Интер Милан чемпионат Италии по футболу больница потеря сознания скорая помощь Фиорентина - Интер Эдоардо Бове
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 декабря 2024, 16:20 60
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Раздосадованные «горняки» против неуступчивых львовян

Суперматч Трубина. Бенфика с мячом Ди Марии и автоголом одолела аутсайдера
Футбол | 01 декабря 2024, 22:21 0
Суперматч Трубина. Бенфика с мячом Ди Марии и автоголом одолела аутсайдера
Суперматч Трубина. Бенфика с мячом Ди Марии и автоголом одолела аутсайдера

Анатолий сделал 5 сейвов, орлы победили Ароку 2:0 в 12-м туре чемпионата Португалии

Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Футбол | 01.12.2024, 07:55
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Бокс | 01.12.2024, 07:41
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Футбол | 01.12.2024, 00:06
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
30.11.2024, 09:45 42
Футбол
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
30.11.2024, 16:56 5
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
30.11.2024, 00:01 1
Бокс
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 12
Футбол
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
Хирн назвал боксера, который отправит Джошуа на пенсию
30.11.2024, 20:31 1
Бокс
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
30.11.2024, 16:39 6
Бокс
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
30.11.2024, 19:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем