Бове попал в реанимацию. Эпилептический приступ привел к остановке сердца
Состояние здоровья игрока Фиорентины будет оценено еще раз через 24 часа
1 декабря игрок Фиорентины Эдоардо Бове потерял сознание в матче 14-го тура Серии А против Интера.
Изначально сообщалось, что Эдуардо пришел в себя, он спокойно дышит и находится в сознании. Однако пресс-служба фиалок выступила с заявлением, который противоречит этой информации:
«Фиорентина и госпиталь университета Кареджи сообщают, что футболист Эдоардо Бове, которому оказывали помощь на поле после того, как он потерял сознание во время матча Интер – Фиорентина, сейчас находится под фармакологической седацией и госпитализирован в отделение интенсивной терапии (пребывает в реанимации).
Он прибыл в отделение неотложной помощи в состоянии гемодинамической стабильности. Первые кардиологические и неврологические тесты исключили острое повреждение ЦНС и кардио-дыхательной системы. Состояние Эдоардо Бове будет снова оценено через 24 часа».
Как сообщает ANSA, эпилептический приступ, который Бове пережил на поле, привел к остановке сердца.
Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 1, 2024
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